中網拿這首歌嘲笑習近平！梁靜茹微博突關閉

▲歌手梁靜茹的官方微博8日突然關閉，中媒稱是因演唱會造型被罵發福才關閉，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 美國日前突襲委內瑞拉，逮捕前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際震驚，中國網路上也有許多大膽網友諷刺習近平，還轉發歌手梁靜茹的歌曲《可惜不是你》，這首歌隨即被中國部分平台禁播，連梁靜茹的官方微博也在8日突然關閉，又引發熱議。

馬杜洛夫婦遭美國活捉，引發中國網友熱烈討論，而每次有中國內外重要政治人物身亡、遇襲或遭逮捕時，許多中國網友都會點播梁靜茹的《可惜不是你》，或在各大音樂平台的這首歌下留言，此次也有許多網友熱議：「可習不是尼」、「可惜不是那誰」、「雖然新聞裡是他，但在我們心裡，這首歌永遠屬於另一個人，含金量還在上升」、「美帝這次業務能力不行啊，抓錯人了，建議重新抓，大家懂得都懂」。

廣告 廣告

不過，這首歌隨即在中國部分平台上被禁播。還有網友發現，梁靜茹超過1600萬追蹤的官方微博，也在8日突然關閉，被設置為內容暫不可見，將在1月15日早上6點左右恢復。

有中媒報導稱，梁靜茹3日在廈門舉行演唱會，但現場被拍到體型明顯發福、臉部有雙下巴、身形圓潤，身穿黑色皮衣、內搭透視裝，也被說凸顯贅肉，稱是「發胖被吐槽，梁靜茹關閉社交軟體」。

但相關消息在X平台上也引發討論，許多人都認為，梁靜茹關閉微博根本與演唱會或體型無關，而是因為歌曲《可惜不是你》觸碰到習近平逆鱗，留言說：「官方說她胖成90公斤有雙下巴才關的微博，明眼人都知道是因為那首歌吧」、「還是那首歌太火了」、「渾身都是G點這也碰不得那也說不得」。

▲歌手梁靜茹近日突關閉官方微博帳號，有網友猜測，是因為演唱會被嘲笑變胖才暫時關閉。（圖／翻攝自微博）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國經濟崩潰！石平曝「解放軍不聽話」：習近平難攻打台灣

曝中共「上下交相疑」虛弱真相！明居正呼籲：備戰才能止戰

中國海底撈又爆噁心畫面！2歲童「原味尿布」丟鍋中 網傻眼