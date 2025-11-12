中網突爆「吳亦凡死訊」真相曝？導火線竟是神祕字母

娛樂中心／李汶臻報導

韓團EXO前成員、加拿大籍男星吳亦凡過去在中國演藝圈紅極一時，2021年遭人指控涉嫌在酒店選妃、下藥誘姦未成年少女。他最終遭重判13年，並於隔（2022）年被捕入獄，至今被關近4年之久。近來有關他在中國獄中被關進小黑屋、疑似絕食身亡的傳聞四起，中國官方至今都未鬆口證實死訊。在吳亦凡生死成謎之際，就有中國網友開始好奇「吳亦凡死訊傳聞」的源頭，隨後就有人追出一切疑似源自3個神祕字母。

中國國家主席習近平在中共93閱兵典禮當天，被錄到私下談論器官移植、長生不老等話題；今年9月發生的中國男星于朦朧墜樓案，至今疑點重重，日前連62歲武打巨星李連杰也捲入「換走僧人器官」風波。上述一連串事件，讓各界再度關注中國器官移植疑雲。近期，又爆出吳亦凡在獄中身亡的傳聞，除了被傳在獄中「絕食身亡」，更有說法稱他淪為獄中大哥的「玩物」，「但無法滿足大哥因而被殺」，甚至有人聲稱他疑似得罪中共高官女兒而被「清算」。

中共官方至今都沒對此事做出正式回應，導致網上傳聞滿天飛。另外，還有人指稱近日加拿大政府已確認中國於本年度已有多名「加拿大國籍」或「具有加國國籍」身份者，遭判死刑以及在監獄中身亡；吳亦凡是否也在名單中，也引發外界揣測。根據了解，加國方面今年3月公開譴責北京當局使用死刑，指責中國處決了4名加拿大公民，但被處死的犯人罪名為「走私販毒」。

在吳亦凡是否身亡以及可能的死因，都尚未有定論之際，就有中國網友好奇此次「吳亦凡死訊傳聞」的源頭。隨後有人揪出此次傳聞疑似源於11月1日，當時有中國網友PO出「物業費沒了」，由於縮寫成「wyf」，結果意外傳成「吳亦凡沒了」。另外，也有人分析11月6日恰好是吳亦凡35歲生日，不排除是「粉絲在社群平台替他慶生，延伸出來的假消息，蹭網路熱度」。根據了解，吳亦凡自2021年因性侵案遭判刑13年入獄後，服刑4年多內已5度傳出死訊。





