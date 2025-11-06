中網紅「灣灣小月」嗆聲片遭陸委會關注？不甩風波回應9字

娛樂中心／張予柔報導



近期有名自稱「灣灣小月」的中國網紅，在台北捷運上拍片嗆聲，影片中不僅與乘客爆發激烈口角，還罵對方「自己的國家都不認」，囂張言論引發眾怒。影片曝光後，網友痛批她疑似刻意煽動社會對立，要求政府嚴查並考慮驅逐出境。對此，陸委會也罕見回應，而灣灣小月也在直播中回應了。









中國網紅「灣灣小月」嗆聲影片遭陸委會盯上？不甩風波直播回應：借題發揮已免疫

灣灣小月在捷運上與人起口角，質問對方「自己的國家都不認」，還稱「真沒見過這種人」。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）

事件起於她近期發布了一支影片，畫面中，「灣灣小月」先對著鏡頭說道「給大家看一下，現實生活中的青鳥」，隨後便與一名乘客發生激烈爭執。影片中她語氣激動，質問對方「自己的國家都不認」，還稱「真沒見過這種人」，場面火藥味濃厚。不過影片上架後，許多網友質疑這根本是「自導自演」，指出雙方口音都疑是中國來台人士，懷疑她藉此製造對立、博取流量。

廣告 廣告

中國網紅「灣灣小月」嗆聲影片遭陸委會盯上？不甩風波直播回應：借題發揮已免疫

灣灣小月在直播中回應，表示自己早已經免疫，都只是借題發揮。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）

對於「灣灣小月」的行為是否驅逐出境？陸委會發言人梁文傑回應，他知道這一位網紅，強調「有關機關有在注意，任何案件都會去檢視」，但目前無法給出答案，要審查後才會知道。不過，事件延燒至今，「灣灣小月」似乎並未受到影響，在今（6）日晚開直播時，有網友留言提醒「妳上新聞了」，她則冷淡回應「借題發揮，我已經免疫」對輿論風波不以為意。

原文出處：中國網紅「灣灣小月」嗆聲影片遭陸委會盯上？不甩風波直播回應：借題發揮已免疫

更多民視新聞報導

黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲

謝侑芯生前「最後心願」曝光！經紀人哽咽揭1真相

韓國驚傳中國人強摘器官？YTR曝：37具剩半身遺體

