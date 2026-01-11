中網路滲透.攻擊不斷 國安局公布認知戰"5大手法"

政治中心／綜合報導

中國對台認知戰不斷，國安局報告指出他們五大手法，包含分析政治人物資料、鎖定攻擊目標；成立假外媒發政治文章；大量人頭帳號塑造假輿論；現在更用AI生成影音、盜取台灣網友帳號發文。學者指出選舉到了會更嚴重，但平時就要加以防範，立委則希望透過法規找出和中國合作單位，進行打擊。

去年底，中國突襲式環台軍演，央視影片宣稱"無人機俯瞰台北101"，網友抓包"是內湖碧山巖"監視器拍的，類似造假不只這起。

國安局公開中國2025年五大認知戰手法，首先分析政治人物資訊跟輿情，方便對台宣傳、鎖定反中人物去攻擊；接著成立假國際媒體、在社群開內容農場帳號，平時講軟性議題養閱聽人，適時政治表態，影響國人認知。並開辦大量人頭帳號、對目標受眾營造"假輿論"。AI技術發達下，合成音檔、AI生成影片也越來越常見。甚至盜用網友帳號發文，炒作台灣天然氣運輸被封鎖、共艦進入24海浬線等不實資訊。

沈明室說「想要抵銷我們的人民的抗敵意志，或者是藉由什麼疑美論想要分化台灣跟美國的關係，不是說等到總統選舉才來正視中共認知戰，在不同的時間點，或者台灣內部重大政治活動也會產生重大的影響。」

學者強調認知戰在選舉時會更嚴重，但不能等選舉時才防範。中國想要的效果，包含激化台灣社會對立、削弱抵抗意志、影響盟友支援、爭取認同中共立場，也被美國、法國與歐盟等國際夥伴注意到，和台灣合作反制。

王定宇說「政府也要提供正確的資訊快速地讓人民有適讀的能力，法律的建制也很重要，對於在國內配合中共進行這樣認知戰手法的資訊公司、水軍公司、或特定人士也應該要有法律給予制裁，並且結合國際重要的盟友國家來跨國進行相關嚇阻。」

中國認知戰防不勝防，國安局一一拆解，防範假消息亂台。

