中緊縮交流 日方稱"與互惠關係不相符"
日本首相高市早苗表態「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引發中日關係緊張，中國連日來動作頻頻，包括呼籲民眾暫勿赴日旅遊、留學，也派出海警艦艇編隊在釣魚台海域巡航，17日至19日更連3天在黃海中部海域進行實彈射擊。而日本內閣官房長官木原稔指出，中日人員交流縮減，不符合兩國領袖會談確認的推進「戰略互惠」等方向，已強烈要求中方採取適當措施。
日本內閣官房長官木原稔表示，「關於日中之間的交流，我們與中方在各種層級，每天都保持溝通，但具體內容不便在此公開，而政府會持續密切關注相關情勢，包括中方採取這些措施所造成的影響，並採取適當的應對行動。」
為避免局勢進一步升級，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰週一出訪北京，預定18日與中國外交部亞洲司長劉勁松等人面對面溝通。在台海議題掀起中日波瀾下，前總統馬英九批評高市早苗「躁進」，對此總統賴清德呼籲，我國應尊重日本國內政治，而中方行為嚴重衝擊印太和平穩定，希望中國三思。
總統賴清德說，「我呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。」
台灣日本關係協會會長蘇嘉全認為，「日本各界對於中國這樣的挑釁，各界都非常的憤怒，對中國來講，未必會在國際關係上得到好處。」
台日協會長蘇嘉全認為，日本對於中方的抗議、恐嚇已經習以為常；至於未來台日合作，將持續朝全面、正向發展前進。
