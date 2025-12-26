中緬泰聯手打詐！KK園區494棟建築遭拆 952嫌押回國

中國公安部表示，緬甸「KK園區」內494棟涉及賭詐犯罪的建築物已被拆除。(AP)

中國公安部昨（25日）表示，與緬甸、泰國執法部門合作，拆除「KK園區」內494棟涉及賭博與電信詐騙犯罪的建築物，「亞太新城」園區也已徹底清剿，被抓獲的952名中國籍嫌犯則陸續押解回國。

中媒報導指出，公安部與緬甸、泰國執法單位合作，在妙瓦底地區展開新一輪打擊打擊賭博與電信詐騙行動。自10月起，緬甸依三方共識，加強在當地的拘捕與清剿力道，鎖定大型詐騙園區，進行全面掃蕩。

本月15日，中、緬、泰三國警方首次組成聯合工作組，進入妙瓦底地區的「KK園區」與「亞太新城」等地，實地檢視清剿成果，並討論後續集中掃蕩、聯合管控與加速遣返等安排。接著在16日至19日間，中國吉林與河南警方將本次行動中被拘捕的嫌疑人分批押解回國。

廣告 廣告

今年以來，已有超過7,600名涉嫌在妙瓦底地區從事網路賭博與電信詐騙的中國籍人士被遣返回國。其中，「KK園區」內多達494棟與詐騙活動相關的建築已被拆除，「亞太新城」也宣告完成全面清剿，相關單位強調，跨國合作將持續進行，以防止詐騙集團死灰復燃，並強化邊境地區的長期管控。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

伊斯蘭國涉策劃耶誕和新年恐攻 土耳其突襲拘捕115嫌

澤倫斯基公開20點和平草案 領土與核電廠控制權仍未達共識

日外務省揭1994年外交文件 中曾施壓若讓李登輝訪日「會出大事」