中緬邊境打洛鎮一腳跨過是緬甸 邊境口岸城鎮風情獨特水果多又甜

▲邊陲露水街暨蘋果棗文化節舞台上特色民族歌舞表演。

【記者 蔡叔涓／雲南 報導】在雲南的西雙版納有個打洛鎮，地處雲南省西雙版納傣族自治州猛海縣。在雲南大山大湖詩意千年的滄海桑田裡，中緬邊境打洛鎮這秘境寶地，有美麗的熱帶雨林風景和濃郁的民族風情。

日前「兩岸新媒體人雲南行交流團」一行特地前往西雙版納探訪，並且走進中緬的邊境口岸打洛鎮，把這裡的少數民族特殊風情和多樣化的水果種植狀況，用鏡頭和影片紀錄，以記者的筆觸介紹給台灣民眾。

▲集市上攤攤物品豐富，吃的、用的應有盡有，琳琅滿目擺在攤位上。

在歷史上，打洛很早就是滇南「茶葉商道」和東南亞國家「邊貿之路」的通道口和驛站，是中國通向東南亞各國的重要陸路口岸和最便捷通道之一。

打洛鎮隸屬於雲南省西雙版納傣族自治州猛海縣，地處猛海縣西南部，西南和西部與緬甸接壤，是中緬的邊境口岸城鎮。打洛鎮風景秀麗，獨樹成林，並有美麗的村寨，是西雙版納這西南邊陲上的一片熾熱淨土，境內居住著傣、哈尼、布朗等民族。

打洛鎮屬亞熱帶季風氣候，其特點是終年長夏無冬，四季溫差小，日照充足，幹濕季分明，雨量充沛，靜風少寒，乾濕季分明，成為了熱帶水果產業發展的理想之地。水果種類豐富，民眾也充分發揮其氣候資源優勢，在政府的引導下把科技農業導入水果種植，所以該鎮熱帶水果種類繁多，達到20餘種。

「兩岸新媒體人雲南行交流團」一行到打洛鎮的時候，恰逢當地一年一度的「邊陲露水街」暨蘋果棗文化節正熱鬧舉行，四面八方的鄉村民眾與遊客，慕名而至，各族群眾歡聚一堂，共慶豐收喜悅！

▲打洛鎮鎮熱帶水果種類繁多，達到20餘種。

記者一行抵達趕擺場集市，濃郁的邊境風情撲面而來；碩果飄香的農產品展區、香氣四溢的特色美食攤點前，人頭攢動、絡繹不絕。琳琅滿目的民族手工藝品錯落擺放，與湧動的人潮相映成趣，勾勒出一幅熱氣騰騰、煙火氣十足的邊地歡樂生活。

我們看集市上，攤攤物品豐富，尤其是各類水果琳琅滿目擺在攤位上，擺攤村民笑呵呵的接受記者提問，開心的表示：「家裡種了五畝地，地裡種著蘋果棗、燈籠果、火龍果，靠著這些水果，一年收入能有十幾萬元（人民幣，下同），日子過的好，當然開心！」

這熙熙攘攘的趕擺場，正是打洛鎮「一村一品」特色產業紮根市場、帶動當地民眾增收致富；村裡人說，在當天擺攤的生意特別好，光上午的收入就有一千多元收入。

當地還舉行了「果王競逐賽」，熱鬧非凡！一顆顆蘋果棗翠綠飽滿、圓潤光亮，現場咬一口，清脆香甜。其實，這基本上就跟台灣清脆香甜的「台灣蜜棗」一樣，只是當地叫作「蘋果棗」，個頭蠻大的，也十分青甜，就是賣相沒有台灣的棗子好，我們台灣棗子比較精緻、賣相翠綠清亮。

當地的「果王競逐賽」既是果實品相與口感的比拼，更是對當地水果種植技術、田間管理水準與品牌化發展成果的集中檢閱。在當地政府推動下，民眾致力於熱帶水果產業的發展，通過「熱帶水果經濟」的推動，打洛鎮農戶們通過種植熱帶水果，平均一畝可以增收超過了4000元。當地民眾不僅實現了自身的經濟增收，也過上了甜蜜的生活，帶動打洛鎮的鄉村振興。（照片記者蔡叔涓拍攝）