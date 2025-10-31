中繼王與救援王爭中職新人王！林栚呈、林詩翔、髙塩將樹共同角逐
2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間在高雄萬豪酒店舉行，年度三大獎項競爭進入最高潮。其中「年度最佳新人獎」入圍名單出爐，包括富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔與統一7-ELEVEn獅髙塩將樹。三位投手本季表現皆極為亮眼，林栚呈穩定守護牛棚、林詩翔以30次救援奪下救援王、髙塩將樹則以25次中繼封王，三人將角逐年度最強新人榮耀。
「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場。歷經整個球季的激烈競爭，球員們以精湛球技與拚戰精神帶來無數經典對決，也讓年度最受矚目的三大獎項競爭更加白熱化。
年度最佳新人獎入圍者包括富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔以及統一7-ELEVEn獅髙塩將樹。林栚呈於今年4月底升上一軍後迅速站穩牛棚角色，尤其下半季表現亮眼，連續16場後援出賽、14.2局無失分，本季共出賽45場，繳出7次中繼成功、3次救援成功，防禦率1.76、每局被上壘率0.95，成績亮眼，成功入圍年度新人獎。
林詩翔扛起台鋼雄鷹終結者重任，整季出賽為聯盟投手中最多的60場，總計60.1局的投球，防禦率1.79、每局被上壘率1.08，以30次救援成功拿下救援王頭銜，是本屆新人王呼聲最高的熱門人選之一。
髙塩將樹雖為外籍球員，但因符合「永田條款」，在台居住滿5年並於業餘球隊效力滿3年，得視同本國籍球員，具備新人王票選資格。髙塩將樹是獅隊牛棚的穩定支柱，出賽51場、繳出防禦率1.64、每局被上壘率0.96，並以25次中繼成功奪下中繼王殊榮，優異表現同樣受到矚目。
