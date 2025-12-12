中纖假代購肉品掩借貸 董座300萬交保、境管電子監控

上市公司中國人造纖維股份有限公司（1718）涉嫌透過虛構代購肉品交易，實際提供近2億元借款，給通緝犯林宏恩掌控的貿易公司，桃園地檢署11日指揮調查局台北市調查處兵分六路搜索，約談70歲董事長王貴賢等5名被告及3名證人，12日清晨複訊後，王貴賢等3人分別以300萬元、50萬元交保，並限制出境、出海及施以科技設備監控。

桃園地檢署調查中纖公司與林姓男子的2間貿易公司，假代購原裝骨腿虛擬交易，王姓董事長以300萬元交保。（圖／資料照片）

桃園地檢署調查發現，中纖公司疑似違反公開發行公司資金貸與規範，以購買原裝骨腿等肉品為名義，與林宏恩掌控的日曜聯合貿易公司進行假代購交易，再由同為林宏恩掌控的興合鑫國際貿易公司承接款項。整體交易金額接近2億元，結構完整，涉嫌以商業交易掩護資金不法移轉。

廣告 廣告

檢方調查，林宏恩旗下擁有2間貿易公司，卻透過中纖公司當中間人，由1間貿易公司委託中纖公司向另間貿易公司購買原裝骨腿等肉品。中纖公司支付近2億元貨款後，再由另間貿易公司定期支付服務費給中纖公司。檢方懷疑，所謂的貨款實為借貸金額，而服務費則是利息，藉此試圖規避公開發行公司資金貸與規範。

調查局台北市調查處持法院核發搜索票，前往中纖公司位於台北市新生南路的辦公室，以及王貴賢、52歲董事長林姓女特助、日曜聯合公司登記負責人49歲郭政瓏等人住處等6處所進行搜索，並釐清資金往來及會計憑證製作情形。

檢察官於12日清晨4時完成複訊後，認定王貴賢、林姓女特助及郭政瓏等人涉犯《刑法》第216條、第215條之行使業務登載不實文書、第341條第1項之背信、《商業會計法》第71條第1款之不實填製會計憑證、《洗錢防制法》第19條第1項之洗錢，以及《證券交易法》第171條第1項第2款、第3款之使公司不利益交易、特別背信等罪嫌，罪嫌重大但無羈押必要。

據了解，從事冷凍肉品生意的林宏恩對外找友人投資，初步了解超過300人受害，金額超過30億元。警方9月將其逮捕後，桃園地檢署聲請羈押，但法院認定無羈押必要，裁定20萬元交保。檢方雖提出抗告，但林宏恩已經失聯，目前發布通緝中。後續檢方將持續追查資金流向及相關涉案人責任。

《中天提醒您｜任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪》

延伸閱讀

基隆河油污染18萬戶受害！將誠負責人等5人羈押

影/北投休閒館聚賭查獲3次仍營業 遭斷水電！

影/債主誘「翻身機會」！南投欠債男竟種大麻抵債