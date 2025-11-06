中美互降關稅前喊話！李成鋼會美農貿團：務實合作做大蛋糕

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼4日在北京會見美國農產品貿易代表團。雙方就中美經貿關係、農產品貿易等進行了交流。

大陸商務部國際貿易談判代表李成鋼4日在北京會見美國農貿代表團。（圖／翻攝《人民日報》）

大陸《人民日報》報導，李成鋼表示，良好的中美經貿關係有利於兩國，也有利於世界。今年5月以來，雙方經貿團隊以兩國元首重要共識為戰略指引，舉行了五次會談，推動中美經貿關係回穩。這充分證明，中美雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，通過開展對話與合作，能找到解決問題的辦法。

李成鋼指出，中美互為重要的農產品交易夥伴。今年以來中美農產品貿易出現了一些波動，根源在於美方的單邊關稅措施。事實上，兩國在自然稟賦、市場、資金、技術等領域各有優勢，互補性強，合作空間廣闊。希望美方與中方一道，著眼大局，為農業等領域務實合作營造有利氛圍。

美方代表團成員表示，大陸是美國農產品重要出口市場，美國農業界珍視對大陸夥伴關係，致力於與大陸共同做大合作蛋糕。穩定的中美經貿關係對兩國農業貿易至關重要，期待雙邊經貿關係維持良好發展態勢。

此前，由於中美貿易摩擦持續，大陸在今年開始停止採購美國大豆，造成美國農民巨大經濟損失。美國總統川普揚言報復，更指控大陸拒買美大豆為「經濟敵對行為」。直至習川會前夕才傳出大陸終於採購了美國大豆。白宮1日宣布中美雙方在習川會上達成經貿關係協議的「事實清單」，大陸承諾將開放對美國大豆及農產品出口市場等舉措。大陸5日則宣布，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，自11月10日13時01分起，停止對美國雞肉及小麥等農產品加徵關稅。

