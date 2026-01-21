中美俄將三分天下？《經濟學人》副總編輯：如果能從中國得到想要的東西，川普可能會放棄台灣

英國《經濟學人》雜誌副總編輯、年度特刊《2026 全球大趨勢》（The World Ahead 2026）總編輯斯丹迪奇（Tom Standage）週三警告，外交政策分析家們正對於世界是否正處於一場，由美國和中國主導的新冷戰中存在分歧。而隨著美國官員最近一直在談論西半球，所以也許事情正朝著這個方向發展。

三分天下將成定局？

斯丹迪奇週三在視訊參加2026年「天下經濟論壇」（CWEF）時，除了揭曉未來一年最值得關注的十大趨勢外，特別也談到了台灣民眾最關心的台海議題。他指出，外界已經在關注，美國總統川普是否會與對手達成協議，將地球瓜分為美國、俄羅斯和中國的三個勢力範圍，「每個勢力範圍都可以在自己的地盤上為所欲為，並且彼此之間互不侵犯嗎？」

斯丹迪奇強調，按照這種邏輯，中國可以吞併台灣，且美國可以佔領格陵蘭島，並繼續在委內瑞拉附近炸毀船隻，而俄羅斯則可以肆無忌憚地威脅歐洲，「但答案是我們真的不知道」。

他解釋，儘管記者、商界人士和外交政策分析師，很可能希望情況並非如此，但現實是混亂的，尤其是在川普的領導下，「他更傾向於基於直覺的交易型策略，而不是宏大的地緣政治模式，不可預測性和動盪，將讓他始終處於聚光燈下，而這正是他最渴望的」。

斯丹迪奇還提到，現在在美國首都華府有句俗語：「川普的想法是個謎（Myth），而不是秘密（Secret）」。因為，並非有些人知道他的總體計劃，然後到處宣揚。實際上是沒人知道川普在想什麼，「或許川普本人是這樣，他只是隨心所欲，而且他的心思還在不斷變化」。

2025年6月10日，美國加州州長紐森發表談話。（美聯社）

川普對台灣和人權毫無興趣？

斯丹迪奇提到，川普看似對台灣問題和人權議題都沒有興趣，而只是把台灣當成是一個與中國談判的籌碼（bargaining chip），所以很可能會因為美中之間達成某中協議，就可以讓美國改變對台灣的態度，「他想從中國得到一些東西，例如獲得稀土元素、或出售大豆。我們認為，作為一項更廣泛協議的一部分，他可能願意改變美國在台灣問題上的立場」。

斯丹迪奇解釋，川普已經與美國在歐洲的盟友反目成仇，他也可能在亞洲故伎重演，「我們只是不知道（他會不會這麼做）而已」。但當川普在做交易時，所有因素都會擺在桌面上，貿易、經濟、政治，「他喜歡把所有東西混在一起。如果他能從中國得到他想要的東西，就算放棄台灣，那他很可能會這麼做」。

斯丹迪奇指出，正如最近川普在對待格陵蘭島、以及對委內瑞拉採取的行動所表明的那樣，「他不在乎國際法、保護性民主，也不在乎尊重美國的盟友」。他現在尤其擔心的是，如果川普在四月訪問中國，「他會把這種做法延伸到台灣」。

2026 年 1 月 17 日，格陵蘭首府努克（Nuuk）爆發示威活動，大批群眾走向美國領事館，抗議美國總統川普意圖併吞格陵蘭的政策。（美聯社）

美國期中選舉結果成關鍵

而針對今年11月即將舉行的美國期中選舉，斯丹迪奇認為，這次的期中選舉是一次「政治晴雨表」，它將展現美國政治的走向，以及川普在走向威權主義的道路上願意走多遠。而目前，美國民主黨正在嘗試各種策略，有些人傾向於左傾，而有些人，例如加州州長紐森（Gavin Newsom），則試圖用川普的慣用伎倆來反制他。

而對於今年美國期中選舉的可能結果，斯丹迪奇研判，民主黨很有可能重新奪回眾議院的控制權、也有一小部分可能會奪回參議院，而期中選舉的結果，或許能讓我們了解該黨此後的發展方向。但如果共和黨表現不佳，川普是否會試圖幹預選舉，例如派遣軍隊恐嚇選民和官員，或質疑選舉結果，也值得各方關注。

斯丹迪奇預計，隨著舊有的盟友運作機制、貿易協定和條約被撕毀，以及慣例規則被忽視，舊有的「基於規則的秩序」，將進一步瓦解和衰落。但其他各國將臨時組成聯盟，並在國防、貿易和氣候等領域達成新的協議。

中美誰會在AI戰場上勝出

而有關於中美誰會在人工智慧（AI）的競爭中勝出，斯丹迪奇說，中國在人工智慧領域的發展上，實際上採取了與美國截然不同的策略，「實際上他們走的是完全不同的道路」。美國公司投入巨資，希望能夠取得某種突破，並在AI領域建立某種壟斷、或寡占地位，從而讓民眾從經營大型資料中心（實際上類似於人工智慧工廠）的公司，來購買AI服務。

但相較之下，斯丹迪奇認為，中國的做法是假設AI將成為一種商品，並且會湧現出許多模型，這些模型基本上與美國的模型一樣好，關鍵在於如何讓企業真正使用AI。因此，美國專注於基礎設施投資，這造成了巨大的泡沫，而中國則專注於推廣應用，但他認為，「中國的做法或許是正確的」。

