中美元首會晤協議細節陸續出爐，華盛頓與北京是否「休戰」在望？
經過數月競鬥和多輪貿易談判后，中美兩大強國在元首會晤中得到了喘息的機會。 雙方均對會晤中達成的共識表示滿意，白宮稱為美國人民帶來了「歷史性勝利」，中方則表示磋商「取得積極成果」。
然而，隨著更多協議細節出爐，外界越來越清楚，兩大強國到底是「休戰」在望，還是正開啟新一輪較量。
「對等讓步」下的暫時平衡
根據中美雙方分別發佈的聲明，本次會晤在經貿議題上達成了一系列成果。 整體來看，這些成果主要建立在「互惠交換」的基礎上，即雙方在特定領域做出對等的「讓步」。
中國滿足了部分核心關切：美國同意將與芬太尼相關的20%關稅減半; 暫緩實施針對中國高科技企業的升級管制，為期一年——該計劃原本擴大了受制裁中企名單，限制其獲得美國高科技產品，尤其是可用於提升軍事能力的技術; 美方暫停實施針對中國海事、物流和造船業的301條款調查，同樣為期一年。
美方也得到了一些想要的，包括中方同意暫停對稀土相關產品與技術的升級管控，為期一年; 中國將加強合作，打擊芬太尼及其前體化學品流入美國; 中國承諾在今年最後兩個月至少採購1200萬噸美國大豆，並在未來三年每年購買至少2500萬噸; 中方暫停對美國農產品徵收的部分報復性關稅。
總體而言，雙方的「讓步」相對均衡。 中國商務部在新聞稿中特別以「美方做了什麼，中方做了什麼」的對應結構呈現成果，顯示談判的「對等性」。 而白宮的聲明中，多次出現「中方取消反制措施」的表述，強調美方在談判中的收穫。
分析人士認為，雙方都深知，全面脫鉤或激烈對抗的代價，是任何一方都難以承受的。
美國克里斯多福紐波特大學（Christopher Newport University）政治學副教授孫太一對BBC中文表示：「中美之間已經進入一種新的被迫共生狀態。 雙方都明白，如果完全脫鉤或者全面對抗，成本會高得無法承受。 」
他指出，無論是芯片、稀土、關稅、匯率、農產品採購還是港口費用等問題，雙方在反覆試探與調整中，逐步形成了一種「脆弱的平衡」。
華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）則形容此次結果為「溫和的協定」。 她認為，雙方撤回了過去兩個月中相互採取的針鋒相對的措施，意味著貿易關係大致回到9月之前的狀態，「標誌著貿易戰中的一次脆弱停火」。
「脆弱」的共識
為什麼以「脆弱」形容本次的共識？ 可以從中美雙方的表述上瞭解一二。
雙方公佈的成果清單雖看似呼應，但在具體表述上存在差異，顯示各自對協定內容的解讀並不完全一致。
在備受關注的稀土管制方面，儘管中方宣佈將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制措施，為期一年，但聲明同時指出，「將研究細化具體方案」。 這意味著升級管控的執行只是延後，並未真正取消。
同樣地，對於美方9月29日公佈的出口管制50%穿透性規則，雖然白宮表示將暫停實施一年，但並不意味著放棄實施，或對具體細節保留解釋空間。
孫太一指出：「表面上看雙方都退讓了一步，但這是基於對對方報復可信性的反應，而不是雙方已經放棄手中的牌。 」
另一個關鍵點是「一般許可」的發放。 白宮稱，中國將允許稀土、鎵、銨、銻和石墨等出口，受益對象為美國最終使用者及其全球供應商。 中方官方聲明則未提及該內容。
如何解讀「一般許可」，可能成為未來協定執行過程中，雙方的分歧所在——中美可以因各自立場和角度而採取不同解釋方案。
白宮表示，此舉等同於「事實性取消」中國在2025年4月與2022年10月實施的出口管制。 但中方尚未公開披露具體細節，也未使用「取消」一詞。
「如果美國採取了中國認為違反協定字面或精神的行動，中國可能會放緩稀土的交付。」葛來儀對BBC中文表示。
她解釋，這次會晤的結果可能令北京認為「以升級促緩和」的策略奏效了，它在關鍵礦產和稀土磁體供應鏈中的主導地位是一種強有力的武器，在未來必要時可以再次使用。
美國邁阿密大學（University of Miami）政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）對BBC中文指出， 「以升級促緩和」本質上是傳統談判策略：「先提出高要求，再逐步降低，最終達成自身期望的協定。 」
金德芳認為，中國在稀土方面的策略並沒有真正解決問題，而是進一步激勵了全球尋找替代來源，以及能夠取代稀土的合成材料。
美中元首會晤結束不久，美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）就在接受媒體採訪時表示，中國在許多方面是「不可靠的合作夥伴」，並稱美國需要擺脫中國在稀土供應上的主導地位——「那是一把懸在我們頭上的劍，也懸在全世界頭上的劍」。
貝森特說：「這是中國在對抗世界。 他們把壓力施加在整個世界身上，而世界也正在反擊。 未來一到兩年內，我們將加速行動，擺脫這把懸在我們頭上的劍。 」
鑒於中國此前的稀土管控措施涉及範圍之廣，歐盟方面也關注中方的緩和行動。 歐盟貿易發言人奧洛夫·吉爾（Olof Gill）近日在記者會上表示：「我們的理解是，中方的暫停措施適用於全球...... 我們仍在與中國接觸，以瞭解具體執行方式。 」
他還表示，4月的管制措施仍然有效。
這意味著，稀土出口管控雖有所緩和，但長期影響和執行方式仍存在不確定性。
在芬太尼合作方面，中美雙方的表述也存在差異。
白宮的聲明指出，「中國將採取重大措施，切斷芬太尼流入美國。 具體而言，中國將停止向北美出口某些特定化學品，並嚴格控制向世界各地出口某些其他化學品。 中方的說法只是「雙方就合作打擊芬太尼達成共識」。
金德芳認為，未來中方可能聲稱無法控制前體化學品的流向，尤其是流向墨西哥等第三方國家的部分。
「毫無疑問，這一切都很脆弱」，她說，「中國在特朗普第一任期內也曾承諾購買大豆，但並未完全兌現。 」
在農業採購方面，根據白宮公告，中國承諾在2025年最後兩個月至少購買1200萬噸美國大豆，並在2026年至2028年每年至少購買2500萬噸。
策緯諮詢公司（Trivium China）研究主管裴西霞（Even R. Pay）對BBC中文表示，「這項協定基本上讓美中農業貿易政策回到2025年前的『常態』。」
她解釋，對大豆種植者而言，這份採購協議為市場預期設定了底線，意味著農民可以以相對合理的價格出售作物，今年有望實現收支平衡。 「這對許多需要依賴銷售收入償還債務和購買下一季農資的農戶而言，是好消息。 」
不過，她提醒，「要說這是一場勝利仍言之過早，因為農民的處境並未比特朗普上任前更好。 從某些角度看，他們的情況甚至更糟，因為今年市場的不確定性已造成衝擊，而未來這項協議是否能持續也仍存在相當程度的不確定性。 」
台灣：潛在衝突的隱憂
值得注意的是，在本次中方的官方稿件中，「臺灣」未被提及。 特朗普也向媒體表示，會晤期間中方「完全沒有提到」臺灣。
這與拜登任期內中方的表態形成鮮明對比：在2022年巴厘島峰會和2023年三藩市峰會上，習近平都曾直接談及臺灣，並使用了強硬措辭。
例如，習近平在巴厘島峰會上表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。 解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。 」
他還表示說：「任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！ 」
與此形成對比的是，特朗普在第二任期內更多聚焦貿易議題，迴避臺灣及更廣泛的人權問題。 外界原本擔心，為了達成貿易協定，特朗普可能在台灣問題上做出讓步，但事實上並未發生。
這並不意味著台灣的戰略重要性減弱。 分析人士指出，這仍可能成為未來中美關係中的潛在衝突點。
美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群對BBC中文表示，「這牽扯到美國的全球霸主地位，以及對中國的戰略競爭，他（特朗普）不會輕易放棄台灣問題，所以一定會繼續打『臺灣牌』。 」
最近，在接受哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目采訪時，特朗普被問及如果北京對臺灣採取軍事行動，美軍是否會介入防衛臺灣。 他回應稱，「如果那種情況發生，你就會知道我的決定，他（中方）很清楚答案」。
面對記者追問，特朗普表示，「我不能洩露我的秘密」。 這被視為是美方對台戰略模糊的延續。
對中國來說，台灣被視為「核心利益」，不會輕易妥協，甚至被認為從未放棄武力實現統一的可能性。
因此，即便在貿易和經濟領域達成一定程度的共識，台灣問題仍可能成爲引爆中美關係的一顆「炸彈」。
