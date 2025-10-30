中美元首會晤後 川普：中國將開始購買「美國能源」

綜合路透社及CNN報導，中美元首會晤後，美國總統川普在Truth Social網站上發帖稱，可能與中國達成一項規模非常大的交易，涉及從阿拉斯加州購買石油和天然氣。

川普在Truth Social上發文說，他與大陸國家主席習近平的會晤增進了兩國對彼此的尊重，雙方在許多問題上達成一致，其他重要事項也很接近找到解決方案。

川普稱，中國已同意繼續公開、暢通地供應稀土、關鍵礦產、磁性材料等，並同意與美國合作解決美國國內的芬太尼危機。

大陸商務部星期四在兩國元首會晤後，公佈中美上周末在吉隆坡進行的經貿磋商結果。其中包括美方將暫停實施9月29日公佈的出口管制50%穿透性規則一年，中國將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制等措施一年。

中國大陸曾於10月9日一天內連發六份公告，大幅加碼稀土的出口管制。

川普也在社媒宣佈，中國同意啟動流程購買美國能源。「實際上可能就從阿拉斯加州採購石油和天然氣達成大規模交易」，雙方能源團隊將會面探討這項交易。

川普也再度感謝習近平授權中國企業開始採購美國大豆等農產品，「這將讓我們的農民非常高興！正如我在第一任期曾經說過的，農民應立即購買更多土地和更大的拖拉機。」

他表示已結束「歷史性」的亞洲訪問之旅並在返回華盛頓的途中。他感謝馬來西亞、日本和南韓的熱情款待，以及星期三（10月29日）由南韓總統李在明主持的晚宴，和在場的澳洲、加拿大、紐西蘭、新加坡、泰國和越南領導人。「因為他們的努力，數千億美元資金正在流入美國。」

