中美元首通話後 中國再訂購至少10船大豆

（德國之聲中文網）據兩位知情人士透露，自本周二（11月25日）以來，中國至少購買了10船美國大豆，價值約3億美元。周一，中美兩國元首通了電話。

路透社認為，此次采購大豆的數量超出預期，但延續了近期中美貿易關系緩和後中國采購的激增勢頭。特朗普總統在與中國國家主席習近平通電話後，稱贊中美關系“極其牢固”。特朗普說，他在通話中敦促習近平加快並增加北京購買美國商品，而習近平“基本同意”。

一位交易員稱，中國購買了約12船大豆，另一位交易員估計采購量在10至15船之間。每船大豆的重量約為6萬至6.5萬噸。消息人士還告知，所有貨物計劃於明年1月從美國墨西哥灣沿岸碼頭以及太平洋西北港口裝運。

路透社指出， 盡管美國大豆價格高於巴西大豆，但中國仍選擇了美國大豆。

中國在年底前總共購買1200噸大豆

數月以來，因華盛頓同北京之間的關系陷入僵局，中國基本停止了購買美國大豆。但在10月下旬中美兩國領導人在韓國舉行會談後，中國最近加大了采購力度。

據美國農業部數據顯示，中國中糧集團（COFCO）扮演了采購的領頭羊角色，自10月下旬以來已預訂了近200萬噸美國大豆。盡管如此，近期達成的采購協議仍遠低於白宮宣布的年底前實現1200萬噸的采購目標。

不過，美國財長貝森特（Scott Bessent ）周二表示，中國購買美國大豆的計劃“完全按計劃進行”，並援引協定稱，北京將在未來三年半內購買8750萬噸美國大豆。

作者: 德才 (路透社)