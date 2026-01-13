中美另一個新戰場？微軟喊話歐美「多看看外面」，中國免費AI模型正在非洲快速擴張市佔率

正在歐美市場各大龍頭企業，無不卯足全力砸下重本，在加速研發升級自家人工智慧（AI）效能之際，在這些西方企業不太關注的土地上，似乎再次上演中國公司默默蠶食市場的畫面。微軟（Microsoft）高層最新發出警告，呼籲美國AI企業們，當眾人將焦點過度集中在歐美世界時，世界上有許多市場，他們已經一點一點被中國對手超越，只因為它們是「免費提供」。

《金融時報》（FT）引述微軟總裁史密斯（Brad Smith）的說法，他表示、如今中國AI新創平台DeepSeek的技術，在非洲等新興市場迅速被接納採用，凸顯美國企業在全球面臨的激烈競爭。這些中國公司結合低成本的「開放式」模型與大量國家補貼，在平均薪資相對不高的區域，靠著免費資源對抗歐美平台的訂閱制商業模式，這一招也成為讓他們取得競爭優勢。

廣告 廣告

「我們必須認清一個事實：和一年前不同的是，如今中國、已經擁有具備市場競爭力的開源模型，而且不只一個，它們受惠於中國政府補貼。這些補貼，讓它們能在價格上，幾乎全面壓過美國公司。」

微軟最新研究報告也指出，DeepSeek一年前推出的R1大型語言模型（LLM），因其「易於取得且成本低廉」，加速該模型在全球、特別是南方市場的AI採用比例。依賴低成本、甚至免費的模式，使中國在所謂的「開放式AI模型」市場，得以超越美國。這類模型，通常可提供開發者免費使用、修改與整合。

相比之下，由OpenAI、Google與Anthropic研發創造的平台，選擇對其最先進技術維持高度控制，企業或用戶必須透過訂閱或簽署合約，才能進行衍生使用，甚至以此獲利。

中國靠免費AI模型逐步蠶食大片市場。

根據微軟基於自家產品使用數據估算，中國AI企業在非洲衣索比亞市占率，達到18%、辛巴威則有17%。不過，前述提及DeepSeek前十大市佔地區，除了中國內地高居89%之外，第二至五名分別是：白俄羅斯（56%）、古巴（49%）、俄羅斯（43%）和伊朗（25%）。

面對微軟的說法，加納IMANI智庫副總裁、AI專家西蒙斯（Bright Simons）這麼看，目前並沒有「嚴謹的統計方法」，能夠精準確認DeepSeek在非洲市場取得大幅領先，但他也不諱言，來自中國的開源AI系統，確實為當地企業商家提供廉價替代方案。

「非洲人普遍無法負擔昂貴的新解決方案，除了開源模型之外，你幾乎沒有其他第二選擇，所以這些商家不是用Meta的Llama、就是選用中國的方案。商家透過這些平台，也逐步開發專屬的小型語言模型，例如泛非模型Masakhane，以及南非的InkubaLM，讓AI能夠更貼近語言高度複雜的非洲大陸。」

谷歌已經將自家AI系統與搜尋引擎進行整合。（美聯社）

微軟研究還提到，AI普及率迄今為止，仍高度集中於已開發國家：2025年第四季，北方市場國家約有1/4人口使用AI，相較之下，南方市場僅14%，而全球平均使用率為16%。

史密斯對於如此大的差距感到憂心，他警告各國政府與企業，假如不設法解決這道正在快速擴大的AI鴻溝，很可能會讓本就存在龐大經濟落差的南北市場，呈現更可觀的落差。

在他看來，除了晶片或稀土，這一塊也是美中競爭的關鍵戰場之一，不僅需要私人企業投入更多資金，建設資料中心與提供技能培訓，同時也需要政府與金融機構的投資協助，「美國企業確實擁有更高聲譽，也能取得比中國企業更先進的晶片，但商業最終還是必須在價格上競爭！」。

相比歐美等已開發國家長年陷於人口衰減或老化趨勢，非洲許多發展中國家，正處於年輕人口快速成長階段，史密斯表示，假如美國科技公司或西方各國政府，就此對非洲的未來視而不見，那將等同於對世界的未來視而不見，「這將是一個極其嚴重的錯誤！」

更多風傳媒報導

