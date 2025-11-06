中美商業高級管理研修班 開課

圖為負責人張簡（中）與部分學員及主辦者、教授合影。（記者啟鉻／攝影）

尼克森總統圖書館暨博物館、查普曼大學（Chapman University）合作舉辦中美商業高級管理研修項目，秋季班4日舉辦開班典禮。負責人張簡介紹，參與學員來自不同領域，均是從中國出海來美投資創業者、企業家，包括物流、汽車零配件、展覽、電影等行業。

張簡表示，學員通過研修班，可與講師們一起研習中美商業邏輯，探討未來增長機遇。本期研修班11月4日至11月20日。首日課題是「中美經濟貿易解析與未來商機展望」，由查普曼大學商學院教授、項目聯合負責人Rob Koepp主講。其它課程內容還有：人工智能與新質生產力；贏在全球社交媒體；房地產投資盈利策略；商業法律糾紛中的企業保護；美國資本與市場機遇等。主講人均是行業專家和教授，以及諾貝爾獎提名人。

張簡說，每期參與學員10人左右，是從中國出海到美國落地投資的企業家和創業者，他們從事博物館、汽車零配件、電影產業、特殊教育、物流、肉食加工、超市自動售貨機等行業。

尼克森圖書館與查普曼大學聯合舉辦出海企業商務高級研修項目班，目的是學習實戰方法、拓展人脈、搶占市場先機。在全球化放緩、競爭加劇時代，只有不斷學習、升級，才能在不確定中找到確定。

受張簡之邀，中國影視明星徐帆參觀尼克森圖書館。她說，此行同時參加2025中美電影節。徐帆的先生是知名導演馮小剛。徐帆雖然多年活躍在中國影視界，但她坦言自己「其實很宅」，並表示，參加完中美電影節就離開。

在尼克森圖書館舉辦的出海企業高研班開業典禮前，很多人都認出她是中國電影明星徐帆，並紛紛與她合影。徐帆在好友張簡、歐文銀行董事長張祥華陪同下，來到尼克森總統出生小屋，她對室內所有看到的歷史圖片和家具陳設都很感興趣，有時還提出問題，在園區參觀中，有時她還笑著向經過的工作人員打招呼。

徐帆提到的在美國讀書的孩子，應是她和先生馮小剛的養女徐朵，目前在加州一所大學讀書，專業是戲劇。雖然是養女，但馮小剛和徐帆對徐朵視如己出，給予如親生父母般的關愛與支持。

徐帆的表演風格被形容為「內斂而厚重」，她從話劇演員轉往電影與電視，依然保有舞台功底的沉穩與張力。曾出演多部話劇、電影及電視劇，在中國藝術界她與先生馮小剛頗有影響力。

