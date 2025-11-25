中美日外交熱線 高市得利

大陸國家主席習近平罕見地打破20多年的慣例，主動與美國總統川普視訊，川普接著打電話給日本首相高市早苗，形成24小時內難得一見的中美日外交熱線場景。

若說兩場通話與近期中日外交危機無關，恐怕沒人會相信，畢竟連日本媒體都有類似評論，頗符合川普想當老大的強勢性格。不過，從三方事後放出的訊息來推敲，掀起風波的高市卻意外成了這次外交熱線的最大得利者，也是始料未及的，因為川普形容她是「非常親密的朋友，可隨時通話」，對照稍早說習近平是「偉大領導人」，顯然親疏有別。

高市早苗表示，日美緊密合作已獲充分確認，也提到川普向她說明與習近平通話後的美中關係最新情況，但更具體內容因涉及外交往來而不便公開。她在川習通話後就能收到最新情資，而且非從外交管道被動取得，川普對她的高度信任不言而喻。

高市延續安倍晉三路線讓她輕鬆爭取到川普的好感，進而使得鮮少外交經歷的她也能順利與其他國家領導人建立工作關係，但日中關係惡化絕對是她執政的死穴，處理不好的代價可能就是下台。換言之，川普的背書是高市直面北京的底氣，但絕非萬全保證，就看日本拿什麼交換。

因此，高市得到川普支持不代表就可輕易脫身，反而要面臨華府更大的壓力。川普必然希望她能讓日中外交齟齬盡快落幕，以免波及美中貿易談判與明年兩國元首互訪。高市好不容易平息日韓歷史情結，當然期望接著能化解日中歧見。

日本將台灣視為攸關其「存亡危機事態」並非始於高市早苗，但她是敢在國會公開闡述的首位首相，對她抱持懷疑態度的北京自認是被迫採取防範性措施，因此，政治風暴的後果當然要由她自己承擔。

日媒報導，高市事後向幕僚坦承「有點說過頭了」，也表明日後不再針對該議題發言，顯然深知事態嚴重性。北京取消陸客團及航班將對日本經濟帶來不小衝擊，倘若東京無法讓這外交爭端盡速結束，接踵而來的政經問題將考驗高市內閣。

在「和平憲法」第9條尚未修改前，日本能否介入台海衝突仍須美國點頭，並非東京可自行決定。高市貿然脫口而出不僅忽略了「戰略模糊」才能極大化嚇阻效用，且亮出底牌可能產生「尾巴搖狗」的反效果。

高市不能期待中共在台灣議題上讓步，因為這涉及到原則性問題，更是北京近年來高喊的「核心價值」。如果她想結束「台灣有事」爭議，要先從解開彼此心結著手，好好認識並反省日本軍國主義對亞洲鄰國的傷害，才能真正理解那段歷史對當前東亞現狀的羈絆。（作者為國家政策研究基金會副研究員）