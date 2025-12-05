「中美日有事」對台灣的意義

「台灣有事」這兩年變成亞太情勢上的流行語，其實這並不代表台灣的光榮。日前因此語，川普「全球媒體關注王」的地位被日本首相高市早苗奪去。西方老男人再怎麼神，可造的孽，還不如東方小女子彈指數語來得大！

10月底，眾所矚目的「川習會」行禮如儀、水波不興。倒是高市返日後在國會答詢，居然將「台灣有事」的問題暴衝定義為日本「存亡危機事態」，並暗示日本可以行使「集體自衛權」。此語一出，立刻「轟動武林，驚動萬教」。中國登時炸鍋，發動全面性的「複合反制」。

高市初任首相，不諳國際事務之複雜。她想學舌安倍晉三於平民時期所言「台灣有事，日本有事」，但以首相身分做此發言，就觸及中日關係紅線。由於中方前不久與高市見面者是國家主席，北京當局捍衛領袖尊嚴，絕不讓步，因此文攻、武嚇與經濟制裁接踵而出，日前更在釣魚台附近強逼日本漁船。在日本方面，民調顯示有7成以上民眾支持高市。因此日方立場強硬，也不願低頭。

在此緊張時刻，川普通話習近平。習深知中國身為大國，雖可叫板，但也要懂得中日關係上的「危機管控」。爰在電話中「藉川制日」，二人長談1小時。川普隔天立刻致電高市，轉達習意。滿懷諾貝爾獎美夢的川普，希望藉此增加得獎業績。

高市日前宣稱「對《日中聯合聲明》有關『台灣是中國一部分』理解與尊重，沒有改變。」態度放軟，但中方仍不滿意。中美日「三國演義」仍在進行，對於台灣有下列意義：

一，川普對於中日在「台灣問題」之立場孰是孰非毫無興趣，他念茲在茲的還是「川習交易」，希望不要有任何事破壞了明年可能多達4次的「川習會」。

二，高市出身自民黨保守派，國會所言源自其傳統意識形態，應非樂於以武裝介入台海之「行動者」。她上任伊始，就嘗到中方排頭，未來可能更趨審慎，但又恐遭譏「懦婦」。如何在中方「極限壓力」與國內支持者之間保持平衡，將為未來最大挑戰。

三，戰後迄今，日本涉外事務一向唯「美」是瞻。習近平這次難得請川普幫忙，顯示他的務實面。川普意外地成為「調人」，將「中日衝突」轉化成為「美中助力」。未來中日關係回穩後，川普的功勞對於未來美中談判將有潛在的影響。

四，「元首外交」逐漸成為未來國際事務之常態，而川普更喜以個人特色遊藝其中。例如中方對於高市發言強烈反彈後，美駐日大使曾發文諷刺中國「加深日美同盟」，但川普反而配合習當和事佬。另習在電話中曾提台灣，川普與其幕僚未像美國歷任政府一樣，搬出台美關係「一法、三公報、六項保證」的制式答案回應，顯示川普處理台灣將以「個人方式」取代「既定方式」。

五，經過此次「台灣有事」風波後，中美日3國元首的互動格局產生新的變化。G2共管亞太甚至世局已成新現實，甚至日本也難逃其框限。台灣囿於過時的意識形態，對於二強，一個跪舔至極、一個視如寇讎，均非健康與成熟的現代化對外政策。

韓國總統李在明日前被問及韓國立場為何？他答稱「韓國不會選邊，而應盡可能居中斡旋調解」。賴總統對之可有啟發？日前美國財長貝森特語出驚人地表示：「美國同時是中國與台灣的盟友」，若善變的川普不再反中了，賴在《華盛頓郵報》上「謝謝川普」，並宣布軍購1.25兆元建構「台灣之盾」，所為何來？

看來「台灣之盾」尚未建構，倒已產生「台灣之矛盾」了！（作者為前大使、國立清華大學兼任副教授）