中美日電話外交 專家：習要求川普管管日本

[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（Donald Trump）通話，隨後川普今（25）日又接著與日本首相高市早苗通話，川普形同在中日之間進行穿梭外交。對此，政治評論員鄧聿文分析指出，習近平致電川普，用白話說就是「要川普管管他那個小妹，如果川普不管，中國下一步就會採取某種軍事動作」。至於有沒有效果，川普是否會要求高市早苗收回「台灣有事」表態，很快就會見分曉。

習近平與川普通話後，中國官媒《新華社》釋出的文稿稱習近平說台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，川普則說美方理解台灣問題對中國的重要性，然而，川普在個人社群平台發文提到與習近平的通話時，則說雙方談話聚焦在俄烏戰爭、芬太尼、大豆貿易等等，並未提及台灣和中日緊張。

但是，川普今日早上再與高市早苗通話，高市早苗透露川普向她說明了近期美中關係狀況，包括昨日川普與習近平之間的電話會談，可見習近平與川普通話應有提及近期中日外交摩擦的狀況。

對此，政治評論員鄧聿文指出，中方在川習通話的新聞稿中沒提「應約」，顯見是習近平主動打電話給川普，目的只有一個，「中日最近的台灣有事摩擦」。

鄧聿文表示，「習川通話，用大白話說就是，習主動致電川普，要川普管管他那個小妹，把話收回，如果川普不管，中國下一步就會採取某種軍事動作，把美國牽連進去。習其實就是要告知川普高市那番話的嚴峻性。我認為，川普應該聽懂了，因為以川普的性格，他肯定不願因為在高市挑起事端後把美國牽連進同中國的軍事衝突」。

鄧聿文也補充，「在習主動致電川普後，川普主動和高市通話，基本證實了我前推的判斷，習要川普約束高市，否則中國將出重手。川普是否會要高市收回那句表態，給日本多大的壓力，明天就見分曉」。

