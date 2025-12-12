中美晶上半年現金股利每股1元 明年1/8除息
（中央社記者張建中桃園12日電）太陽能廠中美晶董事會今天決議通過，2025年上半年以資本公積每股配發1元現金股利，預計明年1月8日除息。
中美晶表示，2025年上半年每股純益2.37元，董事會綜合考量整體營運表現、現金流量、集團資本支出規劃、子公司環球晶圓全球擴產進度及依規定提列各項準備，決議由資本公積每股配發1元現金股利，總金額6.4億元。
中美晶指出，自資本公積所發放的現金股利屬免稅項目，有助提升股東的實質收益。預計明年1月8日除息，並於明年2月6日發放。
展望未來，中美晶表示，再生能源與半導體仍是兩大成長動能，其中，再生能源方面，旗下續升綠能已成為推動企業能源轉型的重要推手，至10月底，續升綠能累計簽訂綠電合約已超過180億度。
中美晶指出，續升綠能子公司續興與艾涅爾合計整合近1700座電廠，太陽能總裝置容量超過800MW，每年可供應近7億度綠電予企業用戶，2025年營收可望成長近7倍，預期未來營收應可持續逐年成長。（編輯：楊凱翔）1141212
