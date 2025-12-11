中美晶通過SBTi減碳目標審查

【記者柯安聰台北報導】中美矽晶（5483）11日宣布，其依循全球升溫控制在1.5°C情境所設定的溫室氣體減量目標，已正式通過「科學基礎減量目標倡議」（Science Based Targets initiative，SBTi）審查。中美矽晶承諾以2022年為基準年，於2035年將範疇一與範疇二的絕對排放量減少63%；範疇三則以2024年為基準年，於2035年達成將涵蓋「採購商品與服務」、「資本財」及「燃料與能源相關活動」之絕對溫室氣體排放量減少37.5%的目標。



中美矽晶以「能效提升」與「再生能源導入」作為減碳路徑兩大主軸。在能效提升方面，藉由完成照明設備更新與冷卻水溫優化，並針對老舊高能耗設備如馬達、冷卻水塔風扇、熱場保溫材進行汰換，強化整體能源效率。後續公司將規劃導入高效冰機系統並升級能源管理系統（EMS），預估可再降低30%冰機系統能耗，另進行空壓機重新配置優化，目標再降低15%的能源耗損，精進能源使用效率。



為達成SBTi嚴格標準，中美矽晶進一步強化減碳路徑，加速再生能源佈局，藉由拓展多元化投資、推動綠電採購策略，強化集團整體再生能源的調度彈性與供應韌性。中美矽晶結合集團在再生能源領域長期深耕優勢，採取「多元再生能源購電協議」策略，透過太陽光電、離岸風電等多軌並進，穩步提升再生能源使用佔比。中美矽晶透過旗下子公司鞏固太陽光電供應，另與集團旗下再生能源開發公司續興共同向哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽訂離岸風電共同採購合約，在太陽能與風能的雙重挹注下，再生能源使用比例規劃將逐年提升，致力於2050年達成100%使用再生能源（RE100）的目標。展望未來，公司將依營運需求滾動調整PPA採購規模，並持續關注新興能源發展，尋求與能源供應商的合作機會；針對淨零碳排的最後一哩路，則規劃透過再生能源憑證（RECs）與碳權採購補足差額。



在範疇三排放減量方面，中美矽晶積極推動與供應鏈合作，透過啟動供應商議合機制，並將碳管理績效納入供應商評鑑指標，以擴大範疇三減碳效益。未來，中美矽晶將持續協助供應鏈夥伴推動低碳轉型，攜手上下游共同達成科學基礎減量目標。



中美矽晶董事長徐秀蘭表示，中美矽晶減碳目標通過SBTi嚴謹審查，代表公司的減碳路徑與全球控制升溫1.5°C的科學基準正式接軌。對我們而言，這是邁向淨零轉型重要里程碑。中美矽晶一方面持續透過低碳製程、能源效率提升與循環利用等行動提升低碳競爭力，另一方面，也善用集團在再生能源開發與售電服務之佈局，透過子公司續升綠能，為客戶與供應鏈夥伴提供全方位的綠能服務解決方案。面對範疇三排放的挑戰，中美矽晶將攜手產業價值鏈夥伴共同精進碳盤查與減量管理，讓每一度電、每一項產品都朝向更低碳、更永續的方向前進。秉持『安全（Safe）、可負擔（Affordable）、永續（Sustainable）』的能源原則，中美矽晶會持續以實際行動落實集團的永續願景，成為員工、客戶與社會信賴的綠色夥伴，打造更具韌性的淨零未來。