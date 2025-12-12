中美晶配息1元 綠電事業高速成長
【記者柯安聰台北報導】中美矽晶（5483）12日召開董事會，通過2025年上半年度以資本公積配發現金股利案。2025年上半年每股稅後盈餘為2.37元，董事會於綜合考量公司整體營運表現、現金流量、集團資本支出規劃、子公司環球晶圓全球擴產進度及依規定提列各項準備後，決議由資本公積配發每股1元現金股利，合計配發金額6.4億元。其中，自資本公積所發放之現金股利屬免稅項目，有助提升股東的實質收益。除息基準日訂為2026 年1月14日，股利發放日為2026年2月6日。
近年全球極端氣候事件頻率與強度皆持續攀升，從暴雨、熱浪至乾旱等災害接連發生，突顯氣候風險已成為各國政府與企業共同面臨的重大議題。為與國際減碳路徑接軌，台灣政府正式發布新版「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」，以2005年為基準年，設定2030年減碳28%±2%、2035年減碳 38%±2% 的核心目標，宣示台灣邁向2050淨零的決心。在政策驅動與全球永續供應鏈趨勢帶動下，台灣企業採行科學基礎減碳的腳步明顯加快。截至2025年10月底，台灣已有182家企業加入SBTi承諾，為因應更嚴格的減碳要求與淨零承諾，企業對綠電的需求將持續攀升，進一步推動再生能源採購與低碳轉型的加速布局。
為協助企業落實減碳路徑，中美矽晶旗下的全方位再生能服務平台「續升綠能」已成為推動企業能源轉型的重要推手。偕同中美矽晶集團的自身綠電需求，共同優質的信用及穩健的履約能力，加上電廠整合的自身優勢以及多元再生能源供應，續升綠能已建立完整的綠電服務與調度體系，其競爭優勢亦反映於市場表現，截至10月底，續升綠能累計簽訂綠電合約已突破180億度，續升綠能旗下子公司續興與艾涅爾攜手整合近1700座電廠，太陽能總裝置容量超過800MW，每年可穩定供應近7億度的綠電予企業用戶，2025年合併營收預估將較去年成長近7倍外，今後的營收也會逐年增加，展現強勁的業務動能與快速放大的市場影響力。（自立電子報2025/12/12）
