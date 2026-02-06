中美洲友邦美食餐車快閃故宮 以味蕾開啟國際文化交流
▲中美洲友邦美食餐車快閃故宮，故宮蕭宗煌院長（右三）與余佩瑾副院長（左起）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧、瓜地馬拉駐臺大使艾特維、貝里斯駐臺大使梅凱瑟及故宮黃永泰副院長到場同樂，品嚐中美洲風味熱狗堡。
中美洲經貿辦事處與友邦瓜地馬拉、貝里斯駐臺大使館，攜手推出「中美洲友邦美食餐車走透透」活動，今（六）日快閃抵達最終站國立故宮博物院，故宮蕭宗煌院長、黃永泰副院長、余佩瑾副院長，以及瓜地馬拉駐臺大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、貝里斯駐臺大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧等貴賓到場同樂品嚐熱狗堡，邀請民眾以味蕾感受中美洲友邦的熱情與文化魅力。
故宮蕭院長表示，文物與美食同為重要的文化載體，承載著歷史記憶與風土人情。故宮連結世界，也深植臺灣，致力讓國際多元文化走入日常、貼近民眾生活。此次中美洲友邦美食餐車最終站抵達故宮北部院區，透過瓜地馬拉與貝里斯的特色美食，呈現友邦多元獨特的飲食風貌，並讓民眾以味覺體驗中美洲文化。期盼民眾在品嚐友邦美食風味之時，也能感受臺灣與中美洲友邦之間堅定溫暖的情誼，進而延伸對彼此文化的理解與共鳴。
瓜地馬拉艾特維大使、貝里斯梅凱瑟大使指出，美食是最貼近日常生活的文化語言，正如故宮文物訴說中華文化故事，中美洲料理則呈現當地飲食傳統與地方特色。此次中美洲經貿辦事處透過行動餐車巡迴足跡，將中美洲友邦的風土滋味直送民眾面前，讓民眾不必出國，就能在舌尖上漫遊中美洲。此行最終站抵達故宮，更是一場味覺與視覺的美好邂逅，象徵文化與美食跨界交流，為世界級藝術殿堂增添國際多元風貌。瓜地馬拉艾特維大使於現場並分享熱狗堡結合瓜地馬拉風味與貝里斯辣醬，展現鄰邦美味的完美融合；貝里斯梅凱瑟大使亦呼應認同，直呼是「美妙的組合」，很高興讓民眾同時體驗兩國美食風味交織的魅力。
中美洲經貿辦事處徐韶慧主任表示，本次活動共有兩台特色餐車，分別呈現瓜地馬拉與貝里斯經典美食。瓜地馬拉餐車主打安提瓜精品咖啡，以及深受民眾喜愛的街頭國民小吃瓜地馬拉進口哈斯酪梨醬熱狗堡（Shucos），風味層次更顯豐富。貝里斯餐車則推出以貝里斯燈籠椒辣醬為基底的肉醬薯條，搭配貝里斯可可茶，展現濃厚的中美洲飲食文化特色，讓民眾體驗以文化會友，以美食連結世界的感官旅程。
