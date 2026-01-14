中美洲唯一 尼加拉瓜復交又斷交

宏都拉斯總統改選，由「親台派」的阿斯夫拉當選，外傳可能與我國恢復邦交。回顧過去，尼加拉瓜是迄今唯一與台灣斷交又復交的國家，尼加拉瓜總統奧蒂嘉1985年上任後宣布斷交、轉與中國建交。1990年他下台，尼國與台灣復交；但奧蒂嘉2007年取回政權，2021年12月又宣布和台灣斷交，最後仍與中國建交。

台尼關係始於1962年，在冷戰架構下，尼加拉瓜與多數中美洲國家一樣，站在反共陣營，與台灣建立正式外交關係，雙方邦交維持逾20年，直到1980年代尼國政局遽變。

尼加拉瓜1985年與中華民國斷交，轉而與中華人民共和國建交，當時總統是奧蒂嘉；1990年大選，查莫羅夫人當選總統後，再度與我國建交。

奧蒂嘉在野長達16年，期間2度在總統大選中落敗，2006年再度掌權，而在奧蒂嘉重新執政後，對台灣的態度始終曖昧不明。前總統陳水扁及馬英九都曾遭奧蒂嘉冷落，馬英九任內於2009年和2015年訪問尼加拉瓜，卻被奧蒂嘉5度放鴿子，除了雙方會面3次流局外，奧蒂嘉還曾取消接機及缺席國宴。

奧蒂嘉2021年再度贏得總統大選，在大選1個月後，尼加拉瓜第2次宣布與台灣斷交，轉而承認中華人民共和國，雙方簽署聯合公報，並中斷所有與台灣的雙邊合作計畫，撤離台灣人員及資產，這是尼加拉瓜在奧蒂嘉主政下第2次與台灣斷交。

這次斷交後，尼加拉瓜未再回頭。中國迅速接手尼國外交空間，提供政治支持與經濟合作承諾，雙方關係也從經濟合作，升級為戰略夥伴。