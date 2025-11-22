中美海上軍事安全磋商 中共海軍：反對以航行和飛越自由為名危害中國主權
中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤日前在美國夏威夷舉行，中共海軍今天（22日）透過【人民海軍】微信公眾號強調，中美一致認同磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。
「中美兩軍舉行海上軍事安全磋商機制工作小組會議和年度會晤」在本月18日至20日於夏威夷，召開《海上軍事安全磋商機制工作小組會議和年度會晤》對話。會後中共解放軍海軍今天（22日）透過【人民海軍】微信公眾號，發佈新聞稿，作了上述表示。
中共海軍表示，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定捍衛國家領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。
中共海軍進一步強調，雙方一致認為，中美海上軍事安全磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。
對於中共海軍發布訊息，中華戰略學會資深研究員張競表示，美軍印太指揮部已在該項對話結束後，在11月20日（夏威夷當地時間／中原標準時間已經是11月21日）發布新聞，但未獲媒體報導，而中共解放軍為能與美軍印太指揮部相互對等匹配，因此刻意調整規格，透過【人民海軍】微信公眾號發佈新聞稿，但實際業管本項對話機制與對話代表編組，向來亦是跨越各個軍種，並由不同業管聯參幕僚所組成，因此外界千萬不要誤判成為解放軍海軍單一軍種所完全主導的軍種性的軍事對話外交活動，或是由解放軍海軍統籌其事。
更多鏡報報導
為何「台灣有事即日本有事」？解構台海衝突對日本的四大實質威脅
獨家／台美軍演跨出一大步 海軍陸戰隊在美關島基地執行30天應援作戰移地訓練
中共解放軍發布黃海17日軍演 15日即對台進行聯合戰備警巡擾台
其他人也在看
遭AI變造「低調赴中」！王世堅突發聲明：大家別上當！自己沒抖音、YT
由於AI變造技術越來越發達，使得許多政治人物也遭受禍害，其中民進黨立委王世堅遭人變造後，拍攝影片聲稱前往中國，稍早「本尊」在臉書疾呼民眾千萬不要上當，且他也不用抖音、YouTube等社群平台，希望大家要看清楚。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
錯愕！日本樂手「聲音狀態達到最好」 中國排練突遭公安闖入：活動取消
中日關係日益緊張，連帶影響到日本娛樂圈，不少藝人在中國演出行程接連喊卡。除了天團「柚子」（YUZU）取消香港、上海及台北行程，日本資深爵士音樂家鈴木良雄等人原定本月20日、22日北京舉行音樂會，就在排練聲音狀況達到最好之際，公安突然闖入表示活動取消。太報 ・ 14 小時前
盼均衡台灣！呼籲支持政院版《財劃法》 卓榮泰：新北增幅最大
行政院日前拍板通過院版《財政收支劃分法》修正草案，院長卓榮泰今（22日）出席新北市交通工程活動時表示，院版讓中央有能力調節各市縣所需，同時也讓各市縣有充裕自主財源，能夠決定其該有的地方建設方向，呼籲地方支持。鏡報 ・ 10 小時前
中美海上軍事磋商 雙方均倡避免誤解誤判
（中央社記者李雅雯台北22日電）中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤在美國夏威夷舉行，中國官方訊息指出，中美一致認同磋商機制會議有助於互動，可避免誤解誤判、管控風險危機。中央社 ・ 16 小時前
吳子嘉爆鄭文燦有意回鍋選桃園市長 她透露本人回應：心如止水無選舉規劃
下屆民進黨桃園市長人選備受關注，包括總統府副秘書長何志偉、立委王義川、立委王世堅都被點名。不過，美麗島電子報董事長吳子嘉日前卻提出，傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選，引起熱議。對此，民進黨籍桃園市議員魏筠今天（22日）於臉書說，鄭文燦向她透露想法「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。鏡報 ・ 16 小時前
訪日瞭解「台灣有事」 ! 中共兩棲作戰大幅增 美海軍作戰部長特別要日盯緊「它」...
[Newtalk新聞] 11 月 17 日，美國海軍作戰部部長考德爾（Michael C. Corder）正式訪問日本，就亞太地區安全及海上合作議題進行交流。期間，他提及中國海軍的建設進展，並指出中國近期在航母與兩棲攻擊艦等大型艦艇的發展速度引人關注。 《華盛頓郵報》報導，中國最新列裝的福建艦與啟動海試的四川艦在短時間內相繼亮相，顯示中國造船與海軍建設的能力。考德爾表示，美方正在密切關注中國航母及兩棲攻擊艦的動向，並持續追蹤四川艦的後續行動。 中國最新列裝的福建艦與啟動海試的四川艦在短時間內相繼亮相，顯示中國造船與海軍建設的能力。考德爾表示，美方正在密切關注中國航母及兩棲攻擊艦的動向，並持續追蹤四川艦的後續行動。圖為福建艦。 圖:翻攝自菲常視野 在談及亞太盟友合作時，考德爾強調，與日本、韓國、澳洲等國的協作對美國維持地區海上力量的重要性，並指出透過盟友合作可形成規模可觀的聯合力量。他同時提到，希望盟國在國防投入上承擔更多責任，並建議日本將防衛支出提升至 GDP 的 5%，以增強地區防衛能力。 此外，考德爾在訪日期間表示理解日本政府在台灣議題上的立場，並簡要提及美韓間的核潛艇合作計畫，指新頭殼 ・ 12 小時前
中共誇大黃海火砲演習 學者：一魚兩吃警告日韓、不敢聲張但又要表態
日本首相高市早苗近期「台灣有事即日本有事」發言引起中國不滿，除駐日外交官「斬首」論威脅，還暫禁日本水產、在黃海實彈射擊。其中，針對共軍黃海演習，國安局報告指出其實只是岸際小型火砲射擊，但被中共渲染操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。對此學者表示，中國不選擇大型演習，自由時報 ・ 16 小時前
成功嶺替代役剛報到「偷車開回家」下場曝 車主連長台北牽車
台中成功嶺20日發生離譜逃兵事件，剛入伍的26歲李姓替代役男，當晚尿遁疑爬窗逃脫，並在停車場發現一輛放有鑰匙的私人轎車，李男憑車上通行證闖關離營，並一路開回台北家，車主胡姓連長向警方報案，經聯繫後自行北上牽車，李男涉嫌偷車有待警方通知到案說明，擅離職役部分，內政部役政司表示，將記過或禁足處分。鏡新聞 ・ 14 小時前
我輕巡艦CMS 330戰管系統 德海軍也採用 成F127巡防艦「大腦」
海軍現正籌獲「輕型巡防艦」原型艦，首批2艘預計2028年前交付海軍服役，而除主機、雷達等關鍵裝備外，全艦的戰管系統也在月前的台北航太國防工業展揭曉，確定採用洛馬的CMS 330；而在加、紐、智利等國後，德國也確定採購這套系統，作為其海軍新一代F127巡防艦的「大腦」。自由時報 ・ 14 小時前
推動「李登輝記憶工程」 李安妮：記憶好好保存 民主就不會迷路
國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」。國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識；李登輝基金會董事長李安妮說，若記憶若被好好保存，民主就不會迷路。自由時報 ・ 19 小時前
國1大雅路段貨車失控撞護欄 副駕乘客拋飛身亡
國道1號北上176公里、台中大雅路段，昨（21）晚10時許發生嚴重車禍，一輛大貨車不明原因失控自撞護欄，駕駛受困車內，而車內乘客則是被拋飛，消防隊趕到現場救出駕駛，隨後在附近邊坡發現乘客，但已明顯死亡，肇事原因警方仍在調查。公視新聞網 ・ 18 小時前
中國致函聯合國：日本武力介入台海 將行使自衛權
彭博22日報導，中國致函聯合國，揚言如日本「膽敢武力介入台海局勢」，就會動用自衛權。日本首相高市早苗月初的「台灣有事」說法，引爆了這次的中日摩擦。北京報復不斷升級，堅持要求高市撤回言論，但至今為高市拒絕。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
李登輝紀念學術討論會登場 跨國學者討論台海危機解密檔案
為紀念前總統李登輝在民主改革、國家治理與外交布局上的貢獻，國史館與李登輝基金會將於本週六...銳傳媒 ・ 1 天前
「濱海作戰指揮部」延後到明年7月成軍 「這3項」必須到位缺一不可
海軍規劃整併反艦飛彈丶飛彈快艇丶海洋監偵等部隊，原擬要在明年一月成立「濱海作戰指揮部」，成為全新的軍團級作戰部隊，但軍方人士今天指出，由於人員丶裝備丶訓練等三大要素都還未完全到位，「濱海作戰指揮部」目前規劃順延到明年七月再行成軍。我國反艦飛彈部隊現為「海鋒大隊」，名稱雖然稱為大隊，但數量及兵力規模持自由時報 ・ 1 天前
無懼中國紅色通緝！ 沈伯洋現身國際刑事法院｜#鏡新聞
中共日前以「分裂國家罪」為由，對反共色彩鮮明的民進黨立委沈伯洋發布全球通緝令；中國央視還大篇幅報導，呼籲海內外華人一同進行檢舉。但沈伯洋似乎沒在擔心，這回他遠赴荷蘭出席國際刑事法院，將分享中國的認知作戰威脅，他也強調台灣會跟所有民主同盟站在一起，因為「對抗獨裁不能沉默」。鏡新聞 ・ 12 小時前
〈開講〉解析共軍與美軍召開定期對話
張競 本日解放軍海軍透過【人民海軍】微信公眾號，以「中美兩軍舉行海上軍事安全磋商機制…中華日報 ・ 9 小時前
柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌：是同一棟但非同一空間
民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積率案，9月交保後漸趨低調，不過民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，而且位置就在中央黨部所在的台玻大樓，引發熱議。現任黨主席黃國昌今（11/22）天澄清，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」太報 ・ 19 小時前
龍潭高原國小110週年校慶園遊會 張善政：持續打造優質學習環境
桃園市長張善政22日上午前往龍潭區，出席「龍潭高原國小110週年校慶園遊會」。張市長表示，高原國小環境清幽、校史悠久，是桃園市歷史最深厚、表現最突出的學校之一。市府將持續改善學校設施及周邊通學步道，讓桃園莘莘學子在優質的學習環境中成長茁壯，成為國家未來的重要人才。張善政指出，高原國小曾分出龍源國小與三和國小，充分彰顯其教育能量與影響力。校內樂團亦與龍潭管弦樂團長期合作演出，展現學生在音樂藝術領域的亮眼成果。張市長肯定學校在學業與藝術教育上的均衡發展，鼓勵孩子們持續追求卓越、發揮天賦。教育局表示，市府近年來積極改善高原國小校園環境及教學設備，包含半戶外球場、幼兒園環境改善、跑道整修、晨曦樓防風雨窗工程與智慧學校數位學堂等多項工程，同時持續補助營養午餐，確保學生獲得健康安全的學習條件。市府將讓校園持續升級，打造更適性、更友善的就學環境。活動包括市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府教育局長劉仲成、高原國小校長林志展及家長會長張光賢等均更多新聞推薦 ● 2026天象亮點！ 月全食、行星合與流星雨等精彩天象全入列台灣好新聞 ・ 13 小時前
賴清德「燦笑嗑壽司」挺日 完勝中國「3關鍵」曝光！
政治中心／江姿儀報導日本首相高市早苗上任後發表「台灣有事」論，強力堅定挺台，導致中、日兩國關係緊張。中方出手抵制，宣布禁止日本水產品進口。昨（20日）總統賴清德曬出午餐，大啖壽司跟味噌湯，以行動回以善意。貼文在X上破2000萬點閱、27萬人按讚，大批日本網友湧入留言區表答謝意。對此，醫師兼作家楊斯棓發文分析，指出賴總統此舉巧妙挺日「聲援了日本盟友，又安撫了台灣民心」，大讚其「上醫醫國」。民視 ・ 1 天前
與中國開戰、斷絕貿易都不行！日教授示警：根本毫無勝算
與中國開戰、斷絕貿易都不行！日教授示警：根本毫無勝算EBC東森新聞 ・ 15 小時前