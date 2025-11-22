中美海上軍事安全磋商 中共海軍：反對以航行和飛越自由為名危害中國主權

中美海上軍事安全磋商結束，中共海軍向美表達，反對以航行和飛越自由為名危害中國主權。（圖／美軍印太司令部網站）

中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤日前在美國夏威夷舉行，中共海軍今天（22日）透過【人民海軍】微信公眾號強調，中美一致認同磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。

「中美兩軍舉行海上軍事安全磋商機制工作小組會議和年度會晤」在本月18日至20日於夏威夷，召開《海上軍事安全磋商機制工作小組會議和年度會晤》對話。會後中共解放軍海軍今天（22日）透過【人民海軍】微信公眾號，發佈新聞稿，作了上述表示。

中共海軍表示，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定捍衛國家領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。

中共海軍進一步強調，雙方一致認為，中美海上軍事安全磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。

對於中共海軍發布訊息，中華戰略學會資深研究員張競表示，美軍印太指揮部已在該項對話結束後，在11月20日（夏威夷當地時間／中原標準時間已經是11月21日）發布新聞，但未獲媒體報導，而中共解放軍為能與美軍印太指揮部相互對等匹配，因此刻意調整規格，透過【人民海軍】微信公眾號發佈新聞稿，但實際業管本項對話機制與對話代表編組，向來亦是跨越各個軍種，並由不同業管聯參幕僚所組成，因此外界千萬不要誤判成為解放軍海軍單一軍種所完全主導的軍種性的軍事對話外交活動，或是由解放軍海軍統籌其事。



