中美海上軍事磋商 雙方均倡避免誤解誤判
（中央社記者李雅雯台北22日電）中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤在美國夏威夷舉行，中國官方訊息指出，中美一致認同磋商機制會議有助於互動，可避免誤解誤判、管控風險危機。
據央視新聞22日報導，中美兩軍於18至20日在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制（MMCA）第二次工作小組會議和年度會晤。雙方以兩國元首重要共識為引領，在平等和尊重的基礎上進行坦誠、建設性交流。
報導提到，雙方在目前中美海空安全形勢交換意見，探討兩軍海空相遇典型案例，評估「中美海空相遇安全行為準則」年度執行情況，討論改進中美海上軍事安全問題措施；另在2026年工作小組會議議題部分交換意見。
中美雙方一致認為，中美海上軍事安全磋商機制會議有助中美兩軍海空一線部隊更加專業地、安全地展開互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。
報導提到，中國於會議重申，堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中國的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定捍衛國家領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。
美國印太司令部發布新聞稿表示，美國與中國軍事代表在檀香山會面，共同召開海上軍事安全磋商機制工作小組暨全體會議。海上軍事安全磋商機制是一個目的在降低海上與空中不安全或不專業接觸風險的論壇。
這是中美海上軍事安全磋商機制今年第2度舉辦會議，前一次為4月2至3日在上海召開的工作小組會議。
中美海上軍事安全磋商機制為中國、美國制度化對話平台，雙方在1998年簽署成立。
中美海上軍事安全磋商機制會議是否如期、穩定召開與中美關係氛圍有關，例如2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京跳腳，隨即宣布取消中美海上軍事安全磋商機制會議。（編輯：陳鎧妤）1141122
其他人也在看
中美海上軍事安全磋商 中共海軍：反對以航行和飛越自由為名危害中國主權
中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤日前在美國夏威夷舉行，中共海軍今天（22日）透過【人民海軍】微信公眾號強調，中美一致認同磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更加專業、安全地開展互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。鏡報 ・ 7 小時前
醉漢折警車天線! 遭制止怒扁2警 1人腦震盪
社會中心／吳玟誼、洪國凱 台北報導醉男襲警！一名50歲楊姓男子，今天凌晨，和朋友前往大安區喝酒，只見他醉醺醺，竟然把警車上無線電天線折斷，員警上前制止，沒想到他猛攻擊員警，造成兩名員警受傷，一人腦震盪、臉部受傷，另一人手部受傷，全案依妨害公務、傷害及毀損罪嫌送辦。民視 ・ 10 小時前
颱風鳳凰重創蘇澳 姊妹城鎮日本館山市募資協助
（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣蘇澳鎮11日遭逢重大水患，約3200戶受影響。剛與蘇澳鎮締結為姊妹城鎮的日本千葉縣館山市，即日起至12月19日，於館山市6處地點設置捐款箱，呼籲民眾捐款救災。中央社 ・ 10 小時前
推動「李登輝記憶工程」 李安妮：記憶好好保存 民主就不會迷路
國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」。國史館長陳儀深致詞表示，今日台灣的存在價值，很重要的部分是成為一個「最了解中國、並傳達給全世界知道」的國家，可以向全世界展現台灣的經驗與見識；李登輝基金會董事長李安妮說，若記憶若被好好保存，民主就不會迷路。自由時報 ・ 12 小時前
李登輝紀念學術討論會登場 跨國學者討論台海危機解密檔案
為紀念前總統李登輝在民主改革、國家治理與外交布局上的貢獻，國史館與李登輝基金會將於本週六...銳傳媒 ・ 22 小時前
〈開講〉解析共軍與美軍召開定期對話
張競 本日解放軍海軍透過【人民海軍】微信公眾號，以「中美兩軍舉行海上軍事安全磋商機制…中華日報 ・ 2 小時前
從「台灣有事說」回望李登輝 學者：「明德小組」建立美日台共同體
國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，前總統李登輝將民主、自由、人權鑲嵌在台灣的主體戰略中，並透過明德專案小組的運作，讓台灣從棋子變棋手主動因應局勢，並與美日建立共同體的概念，這也連結到日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」。自由時報 ・ 4 小時前
對比高雄頻爆垃圾山 陳學聖推崇張善政、譏綠只會「拜幾間廟」
高雄近日不斷爆出垃圾山相關爭議，引發外界關注。前國民黨立委陳學聖今（22）日指出，相較於高雄多年反覆出現的山坡地治理問題，桃園在張善政市長的治理下，在農業部最新公布的「坡地金育獎」裡，奪下包含直轄市第一名在內的4項大獎，兩相比較，形成鮮明對比。中天新聞網 ・ 10 小時前
美中在夏威夷舉行海上安全會談 中國不忘警告美方別有挑釁舉動
路透社22日報導，美中軍方在本週於夏威夷舉行海上安全會談，這也是兩國在一連串貿易緊張後，逐步恢復軍事溝通的重要一步。據中國海軍22日公布消息，形容這場會議「坦誠且具建設性」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
網傳車廂抽菸遭車長廣播「畜牲」 台鐵回應
[NOWnews今日新聞]網傳台鐵列車長在車廂內廣播提醒在車廂內抽菸旅客「請當個人，不要當畜牲」。台鐵公司指出，公司有制定播音遵循事項，也將播音詞存入列車長的補票機PDA內，同時提醒旅客車廂抽菸會違《...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 5 小時前
觀察／2028不一定有和平選舉 鄭麗文講出這一句話的意圖何在？
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導日本首相高市早苗在國會答詢時講出「台灣有事」恐成日本存亡危機事態，引發中共強烈反彈，震怒宣布禁止日本水產品輸入中國...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 12 小時前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 5 小時前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 15 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
看穿中國攻勢本質 產經新聞：想要和平就得支持高市早苗的說法
[Newtalk新聞] 中國本週針對高市早苗在日本國會有關台灣有事與集體自衛權的答詢，採取諸多強硬反應。《產經新聞》論説委員長榊原智稍早撰文指出，中國目前對日攻勢的本質可以被視為對日本國家安全核心要素的「攻擊」。日本正處於十字路口，必須決定能否抵禦這項攻勢並維護和平。 榊原智指出，高市首相並非僅僅在談論行使集體自衛權保衛台灣。她指的是中國可能對台灣實施軍事封鎖，然後武力鎮壓前來解除封鎖的美軍。她是在討論如果美軍遭到攻擊將如何應對。 榊原智說，想想看：台灣距離日本與那國島僅111公里。如果美國軍艦或飛機在日本附近遭到中國軍隊的攻擊，而自衛隊卻袖手旁觀，會發生什麼事？美國民眾和政府將會義憤填膺，日美同盟也將不復存在。即便首相收回言論，同盟的影響力仍會日益削弱。無論如何，日本都將發現自己孤立無援，面對一群反日、擁有核武且好戰的專制國家：中國、朝鮮和俄羅斯。 榊原智說，中國的習近平政權並未放棄以武力併吞台灣。如果被迫考慮除了美軍之外還要應付自衛隊，那麼入侵台灣的難度將會更大。他們之所以對日本發出如此尖銳的威脅，只是因為他們不希望這種情況發生。 即使中國併吞了台灣，也無法保證它會就此停手。他們有新頭殼 ・ 8 小時前
高市早苗「台灣有事」言論引反彈 中國學者：中日爭端會平息 但亞太格局已改
日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等。中國要求撤回相關言論，對日抗議擺出高姿態，中國學者指出，此次爭端最終可能以逐漸淡化、各自解釋收場，但亞太缺乏穩定的戰略結構和可靠的安全對話機制，未來兩國仍會有衝突。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
高市一句「台灣有事」點燃中日衝突 專家：台海成代理戰爭提前測試場
北威「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇中，文化大學社科院講座教授楊信傳媒 ・ 1 天前