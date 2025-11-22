中美海上軍事磋商 雙方均倡避免誤解誤判

（中央社記者李雅雯台北22日電）中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤在美國夏威夷舉行，中國官方訊息指出，中美一致認同磋商機制會議有助於互動，可避免誤解誤判、管控風險危機。

據央視新聞22日報導，中美兩軍於18至20日在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制（MMCA）第二次工作小組會議和年度會晤。雙方以兩國元首重要共識為引領，在平等和尊重的基礎上進行坦誠、建設性交流。

報導提到，雙方在目前中美海空安全形勢交換意見，探討兩軍海空相遇典型案例，評估「中美海空相遇安全行為準則」年度執行情況，討論改進中美海上軍事安全問題措施；另在2026年工作小組會議議題部分交換意見。

中美雙方一致認為，中美海上軍事安全磋商機制會議有助中美兩軍海空一線部隊更加專業地、安全地展開互動，有利於雙方避免誤解誤判、管控風險危機。

報導提到，中國於會議重申，堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中國的侵權挑釁和抵近偵察滋擾，將繼續依法依規堅定捍衛國家領土主權和海洋權益，維護地區和平穩定與繁榮。

美國印太司令部發布新聞稿表示，美國與中國軍事代表在檀香山會面，共同召開海上軍事安全磋商機制工作小組暨全體會議。海上軍事安全磋商機制是一個目的在降低海上與空中不安全或不專業接觸風險的論壇。

這是中美海上軍事安全磋商機制今年第2度舉辦會議，前一次為4月2至3日在上海召開的工作小組會議。

中美海上軍事安全磋商機制為中國、美國制度化對話平台，雙方在1998年簽署成立。

中美海上軍事安全磋商機制會議是否如期、穩定召開與中美關係氛圍有關，例如2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京跳腳，隨即宣布取消中美海上軍事安全磋商機制會議。（編輯：陳鎧妤）1141122