中美矽晶減碳目標通過SBTi審查 全力邁向RE100目標

【記者呂承哲／台北報導】中美矽晶（5483）11日宣布，其依循全球升溫控制在1.5°C情境所設定的溫室氣體減量目標，已正式通過「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）審查。公司承諾以2022年為基準年，2035年將範疇一與範疇二絕對排放量減少63%；範疇三則以2024年為基準年，涵蓋「採購商品與服務」「資本財」及「燃料與能源相關活動」的排放量在2035年減少37.5%。

中美矽晶以「能效提升」與「再生能源導入」為兩大減碳主軸。在能效改善方面，已透過照明更新、冷卻水溫優化與高能耗設備汰換，提升整體能源效率。後續將導入高效冰機系統與升級能源管理系統（EMS），預估可降低30%冰機能耗，並透過空壓機配置優化再降低15%能源耗損，持續精進能源管理。

在再生能源佈局上，中美矽晶加速推進綠電採購策略，強化集團再生能源調度彈性。公司採行「多元再生能源購電協議（PPA）」模式，透過太陽能、離岸風電雙軌並進逐步提升綠電占比。旗下子公司負責鞏固太陽能供應，並與集團再生能源開發公司續興共同向CIP簽署離岸風電採購合約，規劃朝2050年達成RE100目標。未來將依營運需求調整PPA規模，並透過再生能源憑證（RECs）與碳權補足最後減碳缺口。

在範疇三減量方面，公司強化供應鏈議合機制，將碳管理績效納入評鑑，藉由與上下游合作提高減碳效益，並持續協助供應鏈夥伴推動低碳轉型，以共同達成SBTi科學基礎減量目標。

中美矽晶董事長徐秀蘭表示，SBTi通過代表公司的減碳路徑已與全球1.5°C科學基準接軌，是邁向淨零的重要里程碑。公司將同時透過低碳製程、能效提升與循環利用強化競爭力，並結合集團在再生能源開發與售電服務的佈局，透過子公司續升綠能為客戶與供應鏈提供全方位綠能方案。她強調，中美矽晶將與價值鏈夥伴共同提升碳盤查與減量管理，讓每一度電與每一項產品都更低碳、更永續，持續落實「安全、可負擔、永續」的能源願景，打造具韌性的淨零未來。

