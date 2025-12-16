中美禁毒部門執法合作 破獲一起走私古柯鹼案
（中央社記者呂佳蓉北京16日電）據新華社報導，中美兩國禁毒部門展開執法合作，偵破一起走私古柯鹼案，案件正在進一步偵辦中。
據新華社報導，中國禁毒部門11月26日根據美國緝毒署通報的線索，在深圳鹽田港一個可疑國際貨櫃中，成功查獲毒品古柯鹼（中稱：可卡因）430公斤。報導並稱，此案正在進一步偵辦中。
在10月底的川習會後，中美持續推進禁毒合作。12月5日，中國公安部發言人表示，中美兩國禁毒部門認真落實兩國元首釜山會晤達成的重要共識，積極展開禁毒合作，取得了顯著成效。雙方還就多起案件展開聯合偵辦。
中國公安部發言人又指，雙方跨部門禁毒工作團隊保持密切溝通交流，近日舉行了視訊會議，相互通報工作進展，商討下步合作優先事項。中方將在平等、相互尊重基礎上，與美方展開合作，共同應對全球突出毒品問題。（編輯：陳鎧妤）1141216
