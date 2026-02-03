中美空空導彈大對決! AIM-174B對上PL-17 重塑印太超視距空域戰場

美軍戰機掛載AIM-174B超視距空空導彈。 圖 : 翻攝自科工星辰視

[Newtalk新聞] 中美兩國在遠端空中優勢領域的競賽正在重塑印太戰場的空戰戰略。美國與中國正競相通過射程達數百公里的超遠端空對空導彈，來主宰超視距空戰。

這一戰略轉變在美國海軍於「2024 年環太平洋」演習中公開展示超遠端空對空導彈 AIM-174B 時得到印證，標誌著美國有意圖對標中國已列裝的超遠端空對空導彈優勢。

一名防務分析員稱：「過去十年見證了大國之間空戰需求的重新關注，中國的多個空對空導彈專案已成為驅動美國及其盟友發展的基準。」這句話概括了中國導彈技術的進步如何成為美國空中力量規劃的推動力。

美軍AIM-120D導彈。 圖 : 翻攝自臉書

這場競爭的核心，是空戰形態從傳統的戰機對戰機，轉變為摧毀空中指揮、控制、加油和預警平臺的較量，從而瓦解對手在廣闊海域維持高強度空中作戰的能力。

美國藉由 AIM-174B 重返超遠端空對空導彈領域，表明五角大廈體認到，像 AIM-120D 中距空對空導彈這樣的現有武器，已無法在射程和彈道特性上抗衡中國的霹靂-15 乃至射程更遠的霹靂-17。

皇家聯合軍種研究所空戰與技術高級研究員賈斯汀·布朗克指出，這種不平衡的緊迫性在於「中國已部署了彈道特性優於 AIM-120D3 的霹靂-15 導彈，因此美國有動力列裝一種能恢復可信遠端拒止能力的武器」。

美軍戰艦發射標準-6導彈。 圖 : 翻攝自環球網

這場導彈競賽的作戰意義因印太地區的廣闊幅員而被放大。該區域的距離通常超過戰鬥機的作戰半徑，使得在 300 至 400 公里距離上交戰的能力，成為決定空戰力量能否在衝突影響戰局前保護或癱瘓關鍵輔助平台的決定性因素。

從經濟角度看，美國正投入數十億美元以重獲這一優勢。每枚由「標準-6」家族衍生而來的 AIM-174B 導彈造價估計可能超過 400 萬至 500 萬美元，反映了對超遠程空中優勢的極高溢價。

AIM-174B 代表了美國在遠程空戰理念上的決定性重新校準。美國海軍將「標準-6」地對空導彈改裝為空射型號，旨在專門應對中國的遠端空對空導彈。

「杰拉爾德·R·福特」號航空母艦（CVN 78）的牽引車將第124預警機中隊的一架E-2D「先進鷹眼」預警機拉到預定位置。 圖：翻攝自 hawk26講武堂

據估計，AIM-174B 的交戰距離超過 400 公里，末端速度接近 3.5 馬赫，極大地擴展了美國海軍航空兵的打擊範圍，使美戰機能在對手輔助作戰力量展開前，就攻擊預警機、空中加油機和指揮控制平台等高價值目標。

與主要依賴戰機自身雷達制導的傳統空對空導彈不同，AIM-174B 專為網路中心戰優化，能從 E-2D 鷹眼預警機、水面戰艦、太空感測器及戰場分散式情報節點獲取目標資料。

這種「殺傷網」方式反映了美國空中力量的理念演變，即優先考慮分散式感知和協同交戰，以克服日益密集的電子戰環境，在隱身性能下降、干擾和感測器失效成為常態的情況下保持優勢。

美國太空司令部用衛星監測空中及地球上的狀況。 圖：翻攝自美國太空軍官網

然而，該導彈約是 AIM-120 重量的 5 倍，導致每架戰機僅能掛載 2 枚，這在速度、高度和載荷靈活性上施加了戰術限制，將影響高烈度衝突中的任務分配。

從戰略上講，AIM-174B 恢復了自 2004 年 AIM-54 「不死鳥」退役以來美國所不具備的能力，重新引入了一種旨在從系統層面瓦解對手空中作戰而非通過消耗性戰機交換的遠端拒止工具。

軍事專家賈斯汀·布朗克觀察到 : 「中國的霹靂-17 可能與 AIM-174B 最相近，但中國武器的射程可能更長」，這凸顯了中國可能在超遠端空戰能力上擁有優勢。

據信該導彈採用結合了有源相控陣雷達的雙模制導系統，增強了其抗電子干擾能力，並能接收來自外部感測器的中段修正。

中國霹靂-17 ( PL-17 ) 超視距空空導彈。 圖 : 翻攝自科工星辰視

霹靂-17 掛載戰機的部署迫使美國分配更多資源來保護易受攻擊的輔助平台，可能將戰鬥機從進攻任務中轉移，降低整體作戰節奏。

美中遠端空優競賽的決定性變數不再僅僅是導彈射程，而是超遠端空對空武器與具備抗干擾能力的網路化瞄準架構的整合程度。

AIM-174B 從根本上旨在利用美國在多域資料融合方面的優勢，從E-2D「鷹眼」預警機、太空監視資產、水面戰艦及盟友感測器獲取目標資訊，實現遠超載機雷達視距的協同交戰。

解放軍殲-35戰機發射霹靂-15空空導彈。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

這種分散式瞄準模式允許美戰機在保持無線電靜默的同時進行超遠端攻擊，減少被對手探測系統發現的風險，並在日益強大的被動探測網路面前保持生存力。

中國也採取了平行策略，將霹靂-15 和霹靂-17 整合進一個更廣泛的殺傷鏈，連接空警-500 預警機、陸基超視距雷達和衛星感測器，從而將其空中力量延伸至爭議空域深處。

在這種環境下，「首殺」變得至關重要，因為在超過 300 至 400 公里距離上交戰的戰機可能在肉眼目視接觸前就已決出勝負。

解放軍殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機出海編隊飛行。 圖：翻攝陸網/中國防務論壇