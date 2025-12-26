中美紅線對撞：北京制裁波音諾格等20家美企

（德國之聲中文網） 中國外交部周五發布了“關於對美國軍工相關企業及高級管理人員采取反制措施的決定”。據中國官方媒體**中央電視台（CCTV）**報道，中方此次行動是針對美國近日宣布向台灣地區大規模出售武器的嚴厲反制。中方認為，美方此舉嚴重違反了一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政。

根據央視新聞援引外交部公告，此次制裁依據《中華人民共和國反外國制裁法》多項條款執行。受制裁的企業名單共計 20 家，其中包括諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈裡斯海事服務公司、、吉布斯與考克斯公司等。反制措施包括凍結這些企業在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，並嚴禁中國境內的組織和個人與其進行任何形式的交易或合作。

此外，中方還對 10 名美方企業高級管理人員實施了個人制裁。名單中包括 Anduril 公司的創始人帕爾默·盧基（Palmer Luckey）、L3哈裡斯技術公司副總裁約翰·坎蒂倫（John Cantillon）以及先進聲學概念、VSE 公司、蒂爾無人機等企業的多位首席執行官。

制裁即日執行

針對這些個人的反制措施除了凍結其在華財產外，還包括禁止中國境內組織和個人與其本人進行交易。公告明確指出，中國將不對這 10 名高管簽發簽證，並嚴禁其本人進入中國境內，限制範圍明確涵蓋了香港和澳門。該決定已於 2025 年 12 月 26 日起正式施行。

中國外交部重申，台灣問題是中國核心利益中的核心。是中美關系第一條不可逾越的紅線。“任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。”

此次美國對台軍售協議涵蓋82套高機動性火箭炮系統（HIMARS）和420套陸軍戰術導彈系統（ATACMS），總價值超過40億美元。此外還包括價值超過40億美元的60套自行榴彈炮系統及相關設備，以及價值超過10億美元的無人機。該軍售計劃還包括價值超過10億美元的軍事軟件、價值超過7億美元的“標槍”和“陶”式導彈、價值9600萬美元的直升機零部件以及價值9100萬美元的“魚叉”導彈翻新套件。

美國國務院發表的聲明表示，這些軍售“符合美國的國家、經濟和安全利益，支持受援國持續推進軍隊現代化建設，並維持可靠的防御能力，同時有助於維護該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟發展”。

