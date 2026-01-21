中美若戰 美軍數周內就達「崩潰點」! 美最新AI兵推 : 9成戰機初期就被摧毀

美軍雙航母戰鬥打擊群。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 據美媒《福斯新聞》20 日報導，一份由美國知名保守派智庫傳統基金會發佈的兵推報告，模擬了中、美在台海爆發高強度衝突的場景。

這份經過刪減的名為「潮汐波」（TIDALWAVE）的報告警告稱，美軍在衝突爆發後的數周內就會達到「崩潰點」，持續作戰能力遠遠弱於中國，這將導致美軍在西太平洋遭受「災難性損失」。報告呼籲美國緊急擴充彈藥儲備、強化後勤基建、分散前沿基地，否則美軍將面臨結構性戰敗風險。

報告作者表示，正是這些結論促使美國高級國家安全官員要求刪減內容，他們擔心對手可能利用報告結論，或借此識別美軍及其盟友的軍事弱點。

美軍就台海戰爭進行兵推。(示意圖) 圖 : 翻攝自X 悉尼閒人

與傳統的桌面兵棋推演不同，「潮汐波」採用人工智慧 ( AI ) 驅動模型，進行了數千次模擬反覆運算，追蹤武器平臺、彈藥和燃料的損耗如何隨時間推移不斷加劇，推演完全依託開源的政府、學術、產業及商業資訊。

傳統基金會發言人稱，這份報告的為刪減版已被提交給「美國高層國家安全官員」審閱，這些官員要求在報告公開前，用黑色塗抹掉部分具體細節。

美國戰爭 ( 國防 ) 部發言人拒絕對報告置評，但補充道：「戰爭部不認可、不驗證，也不裁定協力廠商機構的分析報告，同時我們不會就假設性模擬衝突發表公開評論。」

五角大廈。 圖：翻攝自觀局有語

根據刪減版報告結論，在高強度衝突中，美軍陷入作戰極限的時間不足中國的一半。這裡的「作戰極限」指的是：由於武器平台損毀、彈藥耗盡或燃料短缺，部隊喪失持續作戰能力的臨界點。

報告明確指出，中美衝突的前 30 至 60 天將決定這場戰爭的長期態勢與最終結局，因為戰機、艦艇、燃料運輸能力和彈藥的早期損耗會迅速累積，且無法在具備實戰意義的時間範圍內得到補充。

報告得出結論：美國目前的裝備配置和兵力部署，均無法保障聯合部隊在印太地區與中國的衝突中獲得保護和持續補給。

美國空軍在沖繩嘉手納基地大象走路。 圖：取自維基百科 U.S. Air Force photo by Senior Airman John Linzmeier Public Domain

報告稱，美軍過度依賴少數幾處大型前沿集中基地，尤其是位於日本和關島的基地，這使得美國空中力量極易暴露在中國導彈部隊的打擊範圍內。

在多個類比場景中，部署在主要前沿基地的美軍及盟友戰機，最高有 90% 會在衝突爆發初期被摧毀在地面，對手會同時打擊機場跑道、燃料庫、指揮設施和停場戰機。

報告發現，美軍的關鍵精確制導彈藥——包括遠端反艦導彈、空對空攔截彈和導彈防禦系統，在大規模作戰行動開始後的 5 至 7 天內就會出現短缺。在大多數模擬場景中，這些關鍵彈藥會在 35 至 40 天內完全耗盡，導致美軍無法維持高強度作戰節奏。

洛克希德馬丁公司生產的F-35戰機。 圖 : 翻攝自微信公眾號/書劍雜談

燃料被認為是最具決定性的脆弱環節。報告作出一個關鍵區分：在多數情景中，美軍並非「沒有燃料」，而是「在敵方火力下失去了運輸燃料的能力」。

相比之下，根據類比設定的假設條件，報告評估認為中國具備將高強度作戰持續數月之久的能力，其作戰極限到來的時間遠晚於美國。報告稱，中國的關鍵彈藥儲備在大規模作戰行動開始約 20 至 30 天後才會出現消耗關鍵，但彈藥替代方案的啟用，將中國的作戰持續能力延長至數月，這一時間遠超美軍陷入作戰極限的節點。

解放軍殲-35戰機發射霹靂-15空空導彈。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

報告警告，美軍在印太地區遭受的慘重損失，將使其無法有效威懾或應對全球其他地區爆發的第二場大規模衝突。

報告基於兵棋推演和全面審查，直指中國能夠在台海衝突中擊敗美國，美國已失去對中國「壓倒性軍事優勢」（military overmatch）。中國憑藉能夠大規模量產廉價武器的能力，構建起對美軍的優勢，美軍最先進的福特級航母在多次兵推中被迅速擊沉，第五代戰機、驅逐艦、潛艇等也損失慘重。同時，供應鏈瓶頸和工業基礎薄弱進一步削弱了美軍的持續作戰能力。‌

