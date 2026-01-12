中美衛星大戰開打！陸增20萬顆申請、馬斯克星鏈獲批7500顆

國際電信聯盟（ITU）官網顯示，大陸在2025年12月25日至31日期間，正式向ITU提交新增20.3萬顆衛星的頻率與軌道資源申請，涵蓋14個衛星星座，這是大陸迄今規模最大的一次國際頻軌集中申報行動。其中，無線電頻譜開發利用和技術創新研究院（簡稱無線電創新院）申報的CTC-1與CTC-2兩個星座，各申請96714顆衛星，合計193428顆，占本次申報總量的95%以上。

大陸上月25日至31日期間向ITU提交新增20.3萬顆衛星的頻率與軌道資源申請。 （示意圖／《新華社》）

綜合大陸媒體報導，公開資料顯示，無線電創新院於2025年12月30日在雄安新區登記註冊，是大陸無線電管理技術領域首家以技術創新和成果轉化為目標的新型研發機構。該機構由國家無線電監測中心、河北雄安新區管理委員會、河北省工業和信息化廳、中國衛星網絡集團有限公司、南京航空航天大學、北京交通大學、中國電子科技集團有限公司7家單位聯合共建。

深度參與ITU事務的專家透露，大陸幅員遼闊，是衛星技術應用大國，結合衛星技術應用實際和未來發展需求，在國際規則框架下，此次申報了多份衛星網路資料。截至目前，已有多個國家根據自身情況申報了衛星規模10萬顆以上的衛星網路資料。該專家表示，衛星系統從衛星網路資料國際申報、國際協調到衛星發射、系統建設、提供服務、應用推廣，一般需要較長時間，此次申報屬於履行ITU相關程序的例行操作，應予以理性看待。

根據ITU規定，新提交的衛星申請需在7年內發射首顆衛星，並在第9年、第12年和第14年分別完成總申報數量的10%、50%和100%部署。若星座項目未能按這些節點或在總共14年的所給時間內發射足夠多的衛星，其頻譜權利將按屆時實際發射數量按比例縮減。

當地時間1月9日，美國聯邦通信委員會（FCC）宣布，批准美國太空探索技術公司（SpaceX）部署另外7500顆第二代星鏈（Starlink）衛星的申請，使其全球獲批在軌運行的二代衛星總數達到1.5萬顆。FCC主席布蘭登·卡爾（Brendan Carr）表示，這項授權是實現下一代服務的遊戲規則改變者，通過授權1.5萬顆新型先進衛星，FCC已為SpaceX大開綠燈，使其能夠提供前所未有的衛星寬帶能力，加強競爭，並有助於確保沒有任何社區被遺忘。

SpaceX全球獲批在軌運行的二代衛星總數達到1.5萬顆。（示意圖／pexels）

由於衛星頻譜與軌道資源具有稀缺性，依據「先到先得」原則分配，且有階段性投放要求，因此進一步加速了全球太空資源競爭。根據國際電聯統計數據，低地球軌道理論上可容納衛星總數約6萬顆。截至2025年5月12日，全球在軌低地球軌道衛星數量約為10824顆，當前低地球軌道資源的利用率約為18.0%。

