中美製藥「健康隨身包」 從災民守護到匯流全球

馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流造成花蓮光復地區出現嚴重災情，位於彰化的中美醫藥集團主動啟動企業社會關懷，於9月25日立即動員組裝一千四百五十份「健康隨身包」交由慈濟基金會馳援花蓮光復災區之後，於10月30日下午，彰化地區七十位慈濟志工再獲動員協助組裝一千五百五十五份，愛心匯聚，守護健康。

中美醫藥集團品牌總監林宜琳表示：「9月25日組裝的醫藥包在當天用小貨車送達花蓮瑞穗，隔天花蓮動員鏟子超人，醫藥包也隨著醫護人員，親自帶到需要的鄉親，教他們怎麼使用。這樣的愛心是透過大家一起建立。」

10月30日組裝的隨身醫藥包，將有三個用途，一個是國際賑災，會隨海內外慈濟志工帶到不同的國家。除此也帶給臺灣需要的弱勢家庭，不方便就醫的獨居的長者，即可解除他們的感冒、發燒、腰酸背痛及傷口的即時處理。

志工迅速主動就動線位置，從拆包裝盒、插卡、放藥膏、說明書至裝箱，大家安住各自的崗位，以三個小時的時間完成組裝工作。

志工陳英利說：「卡片有中英文，負責插卡的人需要眼力好，這次插卡是英文面，卡片張數是剛好的，卡片很薄，要注意有沒有重疊，要很專注。」

「很高興有因緣能參與組裝，雖然自己無法參加國際賑災，但是透過自己親手組裝，也能隨因緣跟需要的人結一分好緣。」

企業共善，志工小愛匯聚成大愛，人人同心付出無所求，讓愛廣披全球。

撰文／陳秀嫚；攝影／鄭春金