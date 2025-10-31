中美貿易協定最快下週將簽署？大陸外交部回應了

對於有消息指中美貿易協定最快或於下週簽署，大陸外交部發言人郭嘉昆今表示，中美經貿合作「本質上是互利共贏」，並表示中方願與美方一道，推動兩國關係穩定向前發展，至於具體時間並未說明。

大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖/翻攝《央視》）

陸媒《財聯社》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，郭嘉昆對於媒體詢問，做出上述表示。他指出，中美元首在南韓釜山會晤期間，曾就經貿關係等議題進行深入討論，雙方「同意加強經貿等領域的合作」。他表示，中方主管部門「昨天也介紹了吉隆坡經貿磋商的成果」，顯示雙方在具體合作層面已有實質進展。

郭嘉昆進一步指出，「中美經貿關係的本質是互利共贏。正如習近平主席所指出，經貿應該成為中美關係的壓艙石和推進器，而不是絆腳石和衝突點。」

郭嘉昆強調，中方始終主張以平等、尊重、互惠的原則處理雙邊經貿問題，「中方願同美方一道，落實好兩國元首的重要共識，本著平等、尊重、互惠原則，通過對話協商不斷壓縮問題清單、拉長合作清單，推動中美關係健康、穩定、可持續發展，為世界注入更多的確定性和穩定性。」

