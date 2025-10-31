中美貿易戰暫歇 301條款調查未停

儘管美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日舉行峰會，達成新一輪貿易戰休兵，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，針對中方是否履行在川普1.0時期簽署的「第一階段貿易協議」，美方將持續進行301條款調查，為對中國商品加徵關稅預作準備。

美國貿易代表署10月24日宣布，將依據1974年美國《貿易法》第301條款規定，對中國是否履行2020年簽署的「第一階段貿易協議」展開調查。301調查通常需要數月時間才能完成，而美方選在「川習會」之前宣布此類調查，被認為意在累積談判籌碼。

川普10月27日搭乘「空軍一號」專機前往日本途中，談及對中國的301調查時曾表示：「我感覺他們會說服我放棄。」然而，10月30日川習會結束後，葛里爾在接受福斯財經新聞專訪時卻強調，調查仍在進行中。

葛里爾說：「我們今天並沒有解決美中關係中的每一個問題。」美媒報導指出，美國決定不暫停對中國的301調查，這意味著一旦與習近平達成的協議破裂，川普仍有對中國實施新關稅報復的手段。

美中在川普第一任期內爆發貿易戰，最終於2020年1月15日在白宮簽署「第一階段貿易協議」，明確規定中國應增加對美採購額，在2020年與2021年兩年間，在2017年出口基準金額1860億美元的基礎上，增購總額約2000億美元的商品與服務，包括天然氣、大豆和飛機等。

但當年協議簽署後，新冠疫情爆發，美中貿易活動大幅萎縮。據美國國家玉米種植協會及美國大豆協會2024年委託的研究，中國未達成2020至2021年間購買800億美元美國農產品的承諾。

中國在川習會上表示願恢復採購美國大豆。美國財長貝森特指，中國承諾未來3年每年對美大豆採購量恢復至正常水準，總採購量將達7500萬噸大豆。

貝森特10月30日接受福斯財經新聞訪問時還稱，美中最快下周簽署貿易協議。大陸外交部10月31日則對此表示，中美元首在釜山會晤同意加強經貿等領域的合作，中方願與美方一道落實好兩國元首重要共識，「通過對話協商，不斷壓縮問題清單，拉長合作清單」。