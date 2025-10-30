中美貿易談判樂觀進展提振美股 FXTM富拓：AMD AI股值得關注

美國總統川普（右一）與中國國家主席習近平（左一），10月30日在南韓舉行面對面的會議。路透社



在韓國釜山舉行的APEC峰會上，中美貿易談判迎來新進展。川普與習近平於10月30日進行會晤，雙方達成一項為期一年的貿易協議，有望緩解長期以來的雙邊貿易緊張局勢。FXTM富拓表示，雖然根本性問題如技術轉移和知識產權仍未完全解決，但短期內中美貿易談判樂觀進展提振美股，AI股AMD值得關注。

根據最新報導，美國同意將對中國商品的平均關稅從57%降至47%，而中國承諾恢復採購美國大豆、穩定稀土出口，並在芬太尼和造船業領域做出讓步。

川普形容此次會談為「12分滿分」，並表示這項協議解決了稀土爭端等關鍵問題，習近平也指出雙方已達成基本共識，這不僅為全球供應鏈注入穩定因素，也被市場視為利多訊號，預計將重新促進中美經貿合作。

美股三大指數受此消息激勵，延續上升趨勢，那斯達克100指數及標普500指數已連續多日創新高，顯示市場對股市仍具信心，也反映了第二季美股獲利優於預期，同時近期美國陸續公布的第三季業績也有不錯的表現。

聯準會周四確定降息25個基點，主席鮑爾強調未來降息將逐次評估，沒有特別壞消息釋出，也令美股市場興奮持續。中美談判的正面發展，與聯準會在年底前有可能降息的消息，都將使美股短期內仍偏向強勢，科技和貿易相關類股尤其受益，市場可從中窺探短線的機會。

在科技股中，AMD憑藉在AI晶片領域的突破，成為主要焦點，股價表現跑贏大盤。截至10月29日，AMD 在21個交易日內累積漲幅逾62%。這波漲勢主要受ESUN技術聯盟效應驅動，聯盟由Meta發布並獲博通主導，輝達、AMD等巨頭加入，取代現有Ethernet規格，提升數據中心GPU互聯效率。

ESUN削弱了揮達的NVLink護城河優勢，將AMD與輝達的硬件算力差距拉近，讓AMD的數據中心GPU在價格相對相宜下更具競爭力。OpenAI和Oracle已向AMD下單，預計2026年下半年交付，這為AMD帶來中長期憧憬，短期股價強勢比博通、輝達有過之而無不及。

此外，上周IBM宣布量子電腦應用AMD的FPGA晶片，進一步刺激AMD股價上漲。分析師看好AMD明年表現，預計AI需求將推動其成為不容錯過的選股。

