中美關係川習會破冰! 川普稱習近平「老朋友」 將與中建立長期良好關係

這次釜山川習會，兩國元首將討論稀土、晶片、大豆等議題。中方也希望川普明確表態反台獨，而川普會如何表態將是全球矚目的重點。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平今 ( 30 ) 日上午在韓國釜山舉行會談。

川普說，能與長時間的老朋友見面，感到非常榮幸。他與中國非常傑出、備受尊敬的國家主席進行一些討論。

川普表示，中美先前的貿易談判已經達成了很多共識，現在兩國還會達成更多共識。習主席是一位偉大國家的偉大領導人。

川普相信兩國將建立長期良好的關係，非常榮幸習近平所率領的中國團隊能與美方代表們在一起。

