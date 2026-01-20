中美雙子變局引爆全球權力大洗牌？命理師揭台灣挑戰

川普與習近平。（圖／美聯社）





進入2026年還不滿1個月，全球就動盪不斷。知名命理師小孟老師近日從占星、塔羅牌解析，認為2026年數字的加總為10，正對應著象徵巨變與流轉的「命運之輪」，這意味著全球權力核心與產業版圖，都將在今年面臨一場規模空前的大替換潮。

天王星移位：美中領袖恐有突發變數

小孟老師從占星角度指出，2026年春天「天王星」將進入雙子座，這對全球政壇具有強烈指向性。美國總統川普與中國國家主席習近平皆為雙子座，這暗示兩位掌握全球生殺大權的領導人，在2026年皆可能遭遇健康、決策調整或國內局勢的突發衝擊。

廣告 廣告

他特別提到習近平在長期的內政與外交高壓下，身心健康狀況可能成為中國局勢穩定與否的核心變數。這股能量將使美中台區域平衡進入一段高度不穩定的震盪期。

經濟命脈洗牌

小孟老師針對2026年的經濟走勢，提出3項關鍵指標：

AI技術引發裁員潮

AI應用進入成熟精準期，餐飲與服務業將啟動自動化轉型，台灣恐面臨本土性的失業挑戰。

傳產防守、生技爆發

紡織與製造業若未完成轉型，今年將「越撐越辛苦」。反之，資金將轉向長期沈寂的生技產業，預估將接棒AI成為股市新族群焦點。

台灣國運出爐

在台海安全與選情預測上，小孟老師提出2大核心觀察：

木星入巨蟹效應

2026年象徵擴張的木星落在巨蟹座，國際挺台力道加大，其中「日本的支持度」將直接影響台灣大選走向，成為選情的重要指標。

股市挑戰3萬點

受到木星能量催化，台股有望在政策與基本面支撐下衝刺3萬點。此外，美中貿易關稅談判預計將以15％定案。

戰車馬的啟示：和平唯有備戰

小孟老師總結，2026年適逢馬年，對應塔羅牌中的「戰車」牌義。儘管卦象中尚未出現全面開戰的極端情境，但他強調，維持和平的唯一解方即是備戰二字。透過增加國防投資與保持高度戒備，台灣方能應對來自外部的不穩定威脅。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

威力彩飆6.3億！運勢專欄點名3生肖 今年有望一夜暴富

獨家／女砸2萬在淘寶買食材發酵機 到貨「不符台規格」

日教授示警「今年小心大地震」 專家：台灣也要注意

