中美館夏日國際展 「熱暑人」開啟跨國熱感對話

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▲臺中市立美術館今夏國際展覽「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」，自5月15日起展至8月30日。

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】臺中市立美術館今夏國際展覽「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」，自5月15日起展至8月30日。此為中美館首次與國際館舍共同策劃，由台灣、菲律賓與巴拿馬三方合作，集結16國、33組藝術家、共50件作品，涵蓋繪畫、影像、聲音裝置等形式，探討熱帶氣候如何影響人類生活與身體感受。展覽將於三個國家—台灣、菲律賓及巴拿馬進行巡迴，以台中作為首站，帶領觀眾從藝術視角重新理解「熱」的多層意義。

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▲廖瑞芬，〈夏晨〉，2017，膠彩、雲肌麻紙，130.3 x 162 cm，臺中市立美術館藏。圖片來源：臺中市立美術館。

此次策展陣容包括獨立策展人高森信男（Takamori Nobuo）、菲律賓大學瓦爾加斯美術館館長泰莎‧瑪莉亞‧奎松（Tessa Maria Guazon）、巴拿馬當代藝術館總策展人胡安‧卡內拉（Juan Canela）及蔡淑清（Jennifer Choy）。展覽概念源自泰莎策展人夢中祖母以西班牙語說出的「Kalentura」（熱），並延伸至不同語言、文化中「熱」的多重詮釋。策展團隊從各自的熱帶經驗出發，經研究與長期對話後，將各國的熱帶處境化為策展實踐。

▲王守英，〈夏日時光〉，1972，油彩、畫布，80 x 100 cm，臺中市立美術館藏。圖片來源：臺中市立美術館。

展覽精選國內外具代表性的藝術家，其中包括備受國際藝壇矚目的巴拿馬藝術家唐娜‧康隆（Donna Conlon）與喬納森‧哈克（Jonathan Harker），其作品曾於巴黎東京宮、哈瓦那雙年展展出，並被古根漢美術館、泰德現代美術館、昆士蘭現代美術館典藏。此次帶來〈熱帶鋅鳴曲〉與古根漢典藏作品〈飲酒歌〉兩件錄像，以幽默與隱喻，自巴拿馬日常物件切入國族、身分與集體經驗。中美館也展出兩件中部前輩藝術家典藏─王守英油畫〈夏日時光〉及廖瑞芬膠彩〈夏晨〉，重現台灣夏季的生活記憶。

此外，巴拿馬藝術家安德里亞‧桑托斯（Andrea Santos）以錄像、繪畫與雕塑構成的〈太陽雨〉系列，轉化加勒比海及拉丁美洲的民間諺語「太陽雨，是老太婆談戀愛！」，以魔幻視覺探索身分與土地連結；台灣藝術家蔡宗祐以當代水墨呈現〈拔罐圖〉、〈刮痧圖〉及〈針灸圖〉，描繪中暑時常見的民俗療法的「背部圖騰」，引發觀眾會心一笑；展覽也特別與國家攝影文化中心及國立台灣大學醫學院附設醫院合作，展出珍貴的熱帶相關醫療防疫史料與儀器 。

中美館表示，「熱暑人」首度啟動兩組國際駐村計畫，邀請菲律賓藝術家肯妮‧德‧聖荷西（Corinne de San Jose）與東海大學合作，以城市環境聲響來發展作品；瓜地馬拉藝術家艾德加‧卡萊爾（Edgar Calel）則與台中鯉魚藝廊合作，以創作呈現瑪雅文化與傳統儀式，深化台中與國際的文化交流。

文化局表示，此展為中美館首檔收費展，5月15日至17日配合國際博物館日開放免費入場，自5月19日起收費展區的一般票價100元，台中市民、兒童及樂齡族群享50元優惠；其餘展覽與公共空間仍維持免費，歡迎市民踴躍參觀。