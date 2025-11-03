中美館開館大展萬物的邀約 藝術家陣容亮相

臺中市立美術館自10月28日至11月16日啟動試營運，推出「打開，我們的美術館」系列活動，內容包含夜間燈光秀、寫生馬拉松、SANAA講座及國際論壇等，為開館進行暖身。後續將於12月13日正式開幕，並推出開館大展「萬物的邀約」，展出來自20個國家、超過70位藝術家的作品，精彩萬分，值得期待。

中美館試營運期間，率先邀請民眾體驗期間限定且專屬綠美圖的藝術創作包括:展出日本導演菱川勢一的影像作品、在綠美圖建築上呈現台中文學家甘耀明作品的燈光藝術，以及B2空間「庫房裡的光」典藏教育展，讓觀眾搶先感受中美館的藝術能量。而12月13日正式開館的大展「萬物的邀約」，昨（三）日公布完整藝術家名單與主視覺設計。

廣告 廣告

展覽由館內策展團隊聯合三位國際策展人共同策劃，邀請來自全球20國、超過70位藝術家參與創作，包含24件委託創作，涵蓋繪畫、雕塑、錄像、裝置、檔案書籍、行為藝術等多種媒材，其中具歷史意義的珍貴文獻－海倫·凱勒（Helen Keller）相關檔案，首度於臺灣展出，呼應開館展覽關注共生、多元與包容的精神。

台中市政府文化局表示，開館的第一檔展覽集結了中部前輩藝術家的重要作品，如林之助、王清霜、李仲生、林星華等，分別以膠彩、漆藝、抽象及現代語彙，展現在地自然與文化交織的歷史記憶。

文化局長陳佳君表示，開館展「萬物的邀約」策劃了五個子題，思考人與萬物、環境的關係，帶領觀眾重新思考人與自然、城市和生活的連結，讓藝術不只存在於展場，也走入社區和生活之中。

例如，此次參展的印尼紙月亮偶劇團，將與台中和平區博屋瑪國小合作，透過藝術教育工作坊與遊行展演，結合原民文化與生態意識，深化地方連結。

「萬物的邀約」展覽主視覺由設計團隊「見本生物」操刀，以「來自萬物的邀請函」為概念，融合自然與文化的符號意象，風格兼具識別性與詮釋空間，也象徵展覽對多元共生的開放態度。臺中市立美術館將於12月13日開幕，13:00開放公眾入場，邀請市民與各界朋友共襄盛舉，一起走進屬於台中人的藝術新地標。