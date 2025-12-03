中美館開館展「萬物的邀約」 12/13邀請市民一同感受藝術饗宴

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立美術館將於12月13日正式開館，開館展「萬物的邀約」以多元創作呈現豐富的當代藝術面貌。展覽期間將同步推出系列活動，包括國內外策展人與藝術家座談、現場演出與工作坊等公眾活動，帶領市民以多感官重新認識藝術與生活的關係，為中美館開館揭開序幕。

▲天團《聲波薩滿2024前奏曲ft.搖滾印尼》，陸府植深館。（攝影_ 許斌）

開館第一個週末，中美館將舉辦「與萬物相遇的風景：策展與藝術家座談」，邀請開館展策展人安卡．繆雷．金（Anca Mihuleţ-Kim）、艾蕾娜．克萊爾．費爾德曼（Alaina Claire Feldman）、周伶芝與藝術家共同對談，深入探討展覽理念、公共文化場域與當代創作趨勢。其中一場座談將聚焦美術館公共空間的藝術作品，由國際級的藝術家梁慧圭與林明弘將分享藝術作品如何回應城市歷史與場館空間。

文化局長陳佳君表示，美術館的開館著重於打造一個公共平台，邀請民眾和在地的學校、團體參與共創。例如，館方安排來自印尼的紙月亮偶劇團與全台第一座原住民族實驗小學博屋瑪國小共同呈現《與自然一起說故事》遊行演出，將與孩子們一同討論對土地與自然的感受，透過集體創作來體現藝術參與的力量。

中美館館長賴依欣表示，展覽亦延伸至台灣藝術史，帶領觀眾認識戰後至今的藝術發展歷程，特別邀請到藝術史學者楊永源教授和謝佳娟教授以「二次大戰後台灣風景觀的建構」的角度，對戰後台灣風景觀的建構進行討論，以及邀請文貞姬教授和藝術家薛保瑕教授、李貞慧教授從「戰後女性的抽象」角度展開對話。

「萬物的邀約」系列公眾活動將持續至2026年春季，活動內容包括：白木耳雜誌將帶來前衛聲音表演；區秀詒的影像現場演出將呈現歷史、自然與文化交織的故事；行為藝術團體「天團」邀請觀眾遊走式觀看結合繪畫、裝置和行為藝術的演出，感受生命循環與自然宇宙的力量； 「水田部落工作室」則由藝術家於場館內帶來多場行為表演，展現當代社會與環境間的互動關係。

此外，伊琳娜．波提亞．布坎與喬恩．迪恩（Irina Botea Bucan & Jon Dean）的工作坊更是跳脫空間框架，運用錄像與聲音，讓藝術走出美術館，貼近民眾的生活。期望市民朋友踴躍參與中美館各項多元的公眾活動，親身體驗藝術如何與生活、城市和世界對話。