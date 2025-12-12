中美館首展《萬物的邀約》 以自然啟動城市藝術對話

台中市立美術館(中美館)與台中市立圖書館共構的「台中綠美圖」將於12月13日正式開館，12日媒體預覽搶先揭開展覽內容。中美館館長賴依欣分享開館首展《萬物的邀約》策展核心精神，正是回應新館的文化定位，以自然為起點，開啟城市與藝術的共生對話，以藝術重新連結環境脈絡、生活經驗與城市想像。

《萬物的邀約》由中美館策展團隊攜手台灣策展人周伶芝、美國策展人艾蕾娜．克萊爾．費爾德曼(Alaina Claire Feldman)、羅馬尼亞策展人安卡．繆雷．金(Anca Mihuleţ-Kim)共同策劃，展出來自20多國的70組藝術家、90件作品，涵蓋錄像、裝置、雕塑、繪畫、文獻及藝術家書籍等多元形式。

周伶芝表示，策展團隊從中美館典藏出發，探索台中前輩藝術家在作品中對自然的描繪與感知，並重新挖掘材質運用的可能性。這些被捕捉到的「細微感知」成為選擇參展藝術家與作品的重要線索，期待透過藝術家們各自不同的關注，推展藝術的邊界，「讓萬物的聲音發出來」。

亮點作品包括台灣前輩藝術家陳幸婉近30年來首次公開展出的《大地之歌No.1》，使用衣物布料與皮革，象徵萬物生命循環，探討生命本質；她與父親陳夏雨的雕塑作品一同展出，成為美談。印尼紙月亮偶劇團的《KALI－記憶之流》則透過木偶裝置，反思城市化與現代生活對自然的影響。

中美館與圖書館共構的「綠美圖」由國際普立茲克獎得主、日本SANAA建築團隊(妹島和世、西澤立衛)操刀，開幕展中多件大型現地創作呼應挑高、通透的建築空間。藝術家阿德里安．提爾提奧(Adrien Tirtiaux)的《後博物館證據（探鑽）》以鑽子探索建築結構，揭示建築工程與不同歷史痕跡。公共空間委託創作則呼應美術館作為公共文化場域的願景，南韓藝術家梁慧圭(Haegue Yang)於27公尺挑高大廳，利用百葉窗與風管打造懸吊作品《流動奉獻–樹蔭三合》，象徵守護城市美術館；台灣藝術家林明弘《再製》則以梅花花布符碼與錯位印刷，重塑建築空間的動態視覺體驗。

中美館館長賴依欣表示，《萬物的邀約》不僅回應中美館的專業定位，也呼應綠美圖複合空間特質，希望讓圖書館的閱讀經驗、美術館與藝術展演的觀看經驗因為空間串聯而產生多元的體驗。賴依欣：『(原音)因為它不只是美術館，它跟圖書館的關係、它跟公園的關係、它跟民眾的生活，那它希望能夠連結更多大家的生命記憶，跟不同的閱讀跟觀察的經驗，我想這個都是我們想要打破一個所謂白盒子空間的這個邊際，那也因為它本身建築的這個透明性跟穿透性，也因此希望它能夠跟內、外產生更多元不同對話的這個關係。』

《萬物的邀約》展期至2026年4月12日，開館同時，中美館推出系列活動與教育計畫，期望讓藝術融入日常生活，並連結國際，為城市開展新的脈動。