中美館「萬物的邀約」 文化遊行充滿想像力

記者張妤甄／臺中報導

臺中市立美術館開館展「萬物的邀約」匯集來自20國的多元藝術創作，為讓藝術走入市民生活，中市文化局與美術館同步規劃一系列公眾參與活動。昨（14）日登場的《與自然一起說故事》跨文化遊行，由參展團隊印尼紙月亮偶劇團（Papermoon Puppet Theatre）攜手臺中市博屋瑪國小共同演出，透過藝術共創，為市民帶來一場充滿想像力與文化對話的感動體驗。

文化局長陳佳君表示，在展覽籌備期間，印尼紙月亮偶劇團與博屋瑪國小學童展開多場工作坊，從故事發想、偶件製作到身體表演訓練，逐步建立創作基礎。藝術家運用擅長的身體語言與偶戲表現，引導孩子們將對土地、自然與自身文化的感受轉化為創作內容，在過程中累積深厚的合作默契。中美館策展團隊指出，紙月亮偶劇團長期透過工作坊深入社群，其作品亦曾取材自爪哇原住民文化，與本次館校合作、跨文化交流的精神高度契合，使不同文化背景的故事能在臺中相互交會。

陳佳君指出，此次合作也結合博屋瑪國小的泰雅文化課程，藝術家與學童一同學習苧麻編織文化，將刮麻、洗麻後的纖維素材融入偶戲面具創作中。文化局說明，在分享與討論的過程裡，孩子們不僅介紹泰雅族開墾祭的祈福儀式，也聆聽印尼文化中相似的祭儀傳統，透過雙向交流深化彼此理解。這樣的創作歷程，讓學童在藝術實作中激發對傳統工藝的興趣，也進一步建立對自身文化的認同。

美術館表示，《與自然一起說故事》遊行以遮蔭廣場與綠美圖公共空間為舞台，結合紙偶裝置、表演藝術與多語故事朗讀，演出者與觀眾即時互動，使公共空間轉化為開放而富有生命力的藝術場域。

陳佳君提到，這場跨文化共創演出不僅展現臺中多元包容的城市氣質，也成功將美術館展覽內容延伸至校園與社區，期待未來持續透過藝術行動連結市民生活，讓藝術真正走入日常。

文化局指出，「萬物的邀約」系列公眾活動將持續至明年春季，後續將推出多場演出、工作坊、展演及社區合作計畫，邀請市民在美術館公共場域中持續感受藝術的多樣性與共創精神。相關活動與報名資訊，歡迎至中美館官網（https://www.tcam.museum）或臉書粉絲專頁查詢。

《與自然一起說故事》跨文化遊行，由參展團隊印尼紙月亮偶劇團攜手臺中市博屋瑪國小共同演出。（中市文化局提供）

參展團隊印尼紙月亮偶劇團與博屋瑪國小學童合照。（中市文化局提供）

《與自然一起說故事》跨文化遊行，由參展團隊印尼紙月亮偶劇團攜手臺中市博屋瑪國小共同演出。（中市文化局提供）