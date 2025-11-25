中美鬥法下 台灣安全與尊嚴的正道
近年台海局勢的緊繃，不能完全以「中美大國爭霸的延伸」解讀，而真正令人憂心的是台灣內部對這場競逐的不當反應。
在政治語彙、政策行動與對外敘事上，我們不時出現「矯枉過正」的現象，把必要的安全準備推向過度政治化，把應有的兩岸管理視為不必要的政治負擔，甚至把對美關係理解成單向服從的流程，而非互利共贏的制度化合作。這樣的趨勢，既非我們的國家利益，也非真正的「中道」。
對台灣生存與發展至為關鍵的對美關係與大陸政策，近年愈來愈被「內政化」與「武器化」。政治人物靜心思考世界大局、理解強權爭霸本質、探索長治久安之道者，甚為稀有；反倒是集中精神搞不需要遠見，本身最熟悉的「內耗比賽」。此種令華府輕視、令北京鄙視的套路，正加速耗損我們過去70餘年積攢下來的綜合國力。
當台灣過去幾年在一些議題上走向矯枉過正，我們應適時提醒自己：真正的中道，不是左右之間的平均值，而是長遠國家利益的最大化。
我們不是美中對抗的被動棋子，面對中美鬥法，台灣不可能袖手旁觀，也不該盲目選邊，台灣更需要的是「定力」。這種定力不是溫和、不是折衷，而是能在大國的壓力與誘惑下，維持「自主判斷」的能力與方向感。
孔子《子路》篇曾言：「定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。」放諸當前台灣處境，這句看似平淡的古訓，卻能提供一個截然不同的視野。因為今日台灣所面臨的挑戰，並非單一「軍事威脅」或「外交壓力」，而是在中美鬥法的巨浪之間，如何保持「定」、「靜」、「安」、「慮」的治理節奏，掌握節奏，方能在風暴之中穩固航路，也才有「得」。
中美競爭日益尖銳，台灣更不能被推向情緒化反應；兩岸政治依舊複雜，台灣更不能在立場堅持與溝通斷裂之間擺盪；華府政治瞬息萬變，台灣更不能以為對美工作只是搶版面、搶聲量。這些議題，都需回到「定靜安慮得」的治理邏輯上。
「定」不是搖擺中的平均，而是在和平中強化自身能力，更不能在恐慌中誤判情勢。唯有「定」，台灣才不會被環境拉著走，而能選擇自己的節奏。
「靜」不是退縮，而是在安全保障上保持規律，不被情緒帶領投資方向；在兩岸互動上保持理智，不把所有交流視為統戰陷阱；在國際議題上保持克制，不把表態視作政策本身。
「安」不是全民浪漫地自我催眠，而是透過制度與資訊透明來建立信心。朝野共識難，但政黨可以積極主動規畫「國家安全戰略（綱要）」。國安戰略必須是能使全民知道方向、政府維持節奏、外界能夠預期的架構。
「慮」不是憂心喪志，而是對國家發展的深度思考與前瞻布局。兩岸政策需要戰略設計，而非單靠語言表述，必須主動塑造降低誤判的條件，恢復危機溝通管道，並將事務性協調與政治性對話明確區隔。對美工作華府每天都在變，國安團隊、國會、聯邦政府的聯繫，必須是長期、常態的工作，而非活動化或儀式化。
「得」不是零和的勝負，而是在中美鬥法中確保自己的戰略節奏，在兩岸競爭中維持最低限度的溝通與最大限度的彈性，在對美合作中強化制度化連結並保持政策主體性，在國際政治中累積信任、避免意外、降低風險。
台灣要能在風雲變幻的中美鬥法中不失步伐，在兩岸複雜局勢中不失方向，在對美合作中不失主體性。唯有如此，台灣才能真正在大國鬥法的世界裡，得到安全、穩定與尊嚴。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會理事長）
