中耳炎反覆發作 併發膽脂瘤傷神經

耳朵反覆發炎，有時不只是小毛病。醫師提醒，慢性中耳炎若長期忽視，可能在不知不覺中造成更嚴重的病變，甚至影響神經功能與聽力。而台北慈濟醫院近期就有一名長者，因耳朵問題反覆就醫，最後才發現病情早已惡化，所幸及時治療，才避免留下更嚴重的後遺症。

「這個就是病人他發炎的外耳道，整個變成非常地紅腫，外耳道的空間就變狹窄。」

膿液分泌物、耳垢遍佈在整個螢幕中央，這驚人的一幕來自75歲的張先生，他長期有慢性中耳炎病史，近期右耳出現耳痛、耳脹與膿性分泌物，來到台北慈濟醫院檢查時，發現外耳道嚴重發炎。

廣告 廣告

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 鄭靜雯：「看起來他整個右側的外耳道，都是非常地紅腫，腫脹到他幾乎都沒有空間，完全看不到他正常一些耳朵的構造，還有耳膜的一些狀況，那膿液的部分，我們就先幫他有細菌培養，那外面還有一些 很多堆積的髒汙，屑屑的東西，都幫他清除乾淨。」

經過細菌培養之後，張先生被確診為慢性中耳炎併發膽脂瘤。醫師指出，膽脂瘤會逐漸侵蝕聽小骨與周邊神經，嚴重時甚至影響顱底，風險不容忽視，因此除了幫患者清除耳朵肉眼可見的髒污外，同時也為他安排手術做進一步治療。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 鄭靜雯：「感染的狀況比較穩定之後，我們才幫他安排，進一步膽脂瘤清除的手術，那顱底那邊也有一個骨質缺陷的地方，也有幫他做一個修補，那病人後續的狀況都恢復良好，那顏面神經麻痺的部分，也都完全改善了。」

其實不少民眾時常把慢性中耳炎，誤以為只是反覆耳朵發炎，但要是出現長期流膿、反覆疼痛或聽力下降等症狀，就可能不是單純感染那麼簡單，應儘早進一步檢查。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 鄭靜雯：「如果他的膿液的狀況跟平常不一樣，變得特別地黃，特別地濃，那伴隨有惡臭味的情況下，那可能已經是有多重的細菌感染，或是合併厭氧菌的感染，那這部分就比較不是一般診所的抗生素藥物可以治療的。」

醫師提醒，與慢性中耳炎相關的另一種常見的病灶就是"膽脂瘤"，如果置之不理，可能出現長期惡臭耳漏、眩暈及顏面神經麻痺，甚至永久性聽力受損，因此民眾千萬不能輕忽，及早治療才能守住聽力與健康。

更多 大愛新聞 報導：

人才培育向下扎根 慈濟與花蓮國中校長座談

立百病毒列五類傳染病 旅遊警示未拉高

