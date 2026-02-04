中聯資源通過 114年TIPS A級驗證

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 為妥善管理及運用智慧財產，中聯資源公司(以下簡稱：中聯資源) 於111年導入「台灣智慧財產管理制度」(Taiwan Intellectual Property Management System，簡稱TIPS)，不僅順利於當年通過取得A級驗證，並持續完善各項生產及資源化技術開發之智財取得、保護、維護及管理，去(114)年接受資策會審查後再次通過A級驗證，今(2/3)日由總經理吳一民接受經濟部產業發展署鄒宇新副署長頒發證書。

廣告 廣告

TIPS係由經濟部產業發展署委託資策會推動，協助企業建置智慧財產管理之系統化制度，以降低營運風險及保護智財權利。中聯資源主要核心競爭力來自低碳爐石粉、高爐水泥、轉爐石資源化及資源再生等專業技術能力，迄今累積的領證專利數多達40件以上，自111年導入TIPS後不僅建立涵蓋制度、流程、教育訓練與稽核等完整體系，也全面展開智財教育訓練，強化同仁在智財領域方面的專業知識，並持續以 PDCA（計畫、執行、檢查、行動）循環模式嚴謹落實智慧財產治理及改善精進。中聯資再次通過TIPS A級驗證，顯示公司嚴謹落實智慧財產權管理制度，打造出堅韌的「智財護城河」，有助維持公司長期競爭力

中聯資源作為國內作為綠色環保產業的領航者，面對2050淨零排放挑戰，不僅將研發能量集中在「低碳爐石粉」、「高爐水泥」及「轉爐石資源化」等關鍵技術，輔由完善的TIPS制度建立起滴水不漏的防護網，使得開發的專業技術從概念發想至實際落地，皆能達到全流程嚴密控管。基於中鋼集團「沒有最好，只有更好」的經營理念與TIPS具備的持續改善精神，中聯資源訂定「強化公司智財管理及營業秘密保護」及「強化公司智財觀念及保護意識」為今年智財管理政策，以更高標準的智財管理及風險管控為目標，讓公司在循環經濟領域的賽道上保持領先優勢，厚實永續經營發展的穩固基石。