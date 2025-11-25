中聯部長見美大使 同喊對話合作

在美陸元首通話後，據中共中聯部官網消息，中共中央對外聯絡部部長劉海星25日在北京會見美國駐華大使龐德偉。劉海星表示，中國共產黨和美國共和、民主兩黨保持著不同形式的交往，積極推動中美兩國政黨、智庫、企業、青年、民間等加強溝通對話；龐德偉則表示，美方願同陸方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題。

劉海星表示，習近平和川普24日通電話，在釜山成功會晤的基礎上，為陸美關係進一步校正方向、注入動力，這也表明兩國關係總體穩定向好。

他指出，中國共產黨和美國共和、民主兩黨保持著不同形式的交往，中聯部願遵循兩國元首達成的重要共識，積極推動兩國政黨、智庫、企業、青年、民間等加強溝通對話，促進兩國關係穩定、健康、可持續發展。劉海星並介紹了中共二十屆四中全會的主要成果。

龐德偉表示，在美方看來，當今世界沒有比美陸關係更重要的雙邊關係。兩國關係正處於關鍵的歷史節點，美方願同陸方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題，以相互尊重的方式實現共同繁榮，而美方並支持兩國政黨開展更多溝通對話。