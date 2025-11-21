中職傳奇千勝教頭洪一中進校園 台鋼雄鷹講座激勵高大青年勇敢追夢

中職傳奇千勝教頭洪一中（左四）以經驗分享，帶給學生新的視野，讓大家更深入理解職業球隊的運作方式與運動員面對挑戰時的心理調適。 （記者王正平翻攝）

為鼓勵青年學子勇於挑戰自我、堅持理想，國立高雄大學舉辦「台鋼雄鷹講座暨校園交流分享會」，邀請中華職棒傳奇教頭、台鋼雄鷹總教練洪一中蒞臨分享；高雄大學校長陳啟仁於會前致贈感謝狀，肯定洪總教練以其球壇經驗與人生智慧，為學生帶來深具啟發的生命教育。

洪一中總教練在中華職棒以穩健的帶隊風格與精準的臨場調度著稱，長年執掌多支球團並累積豐富實戰經驗，去年五月締造個人第一千場勝利，成為中職史上第一位達成千勝里程碑的總教練，奠定「千勝教頭」歷史地位；其長年累積的經驗與領導哲學，被視為臺灣職棒的重要典範，也讓此次進校園分享格外具指標意義。

講座由運健休系畢業校友、現就讀國立臺灣體育大學碩士班的林政頤擔任主持人，在他的引導下，現場師生循著洪一中總教練的生涯脈絡，從堅守本壘的「鐵捕」年代、轉型教練的心路歷程，到帶領球隊的領導理念，逐步理解運動員背後的價值與堅持。

面對主持人由淺入深的提問，洪一中展現真誠與幽默，談及如何在高壓比賽中保持專注、如何看待勝敗並調整心態。他勉勵學生：「遇到困難時要保持熱情，守住自己的理想，挑戰才會變成價值。」

高雄大學表示，洪一中總教練以經驗分享帶給學生新的視野，讓大家更深入理解職業球隊的運作方式與運動員面對挑戰時的心理調適。講座所傳達的勇氣、紀律與團隊精神，也成為同學珍貴的學習收穫。