中職冠軍隊桃猿換CEO 新教頭「台日」都有人選

中華職棒總冠軍隊伍樂天桃猿隊，今(24)日在中職辦公室舉行記者會，先是否認了球隊要轉賣的消息，也公布了人事異動。現任日本東北樂天金鷲隊社長森井誠之，即日起擔任桃猿隊的代理執行長，並且回應球迷非常關注的議題，包含總教練人選、以及選手待遇等問題。

樂天亞太區執行長葛城崇說：「樂天桃猿對於樂天集團的體育事業來說，是非常重要的，沒有任何想賣掉球隊的想法。」記者會上，樂天亞太區執行長葛城崇，正式否認轉賣消息。但中職總冠軍隊伍樂天桃猿，確實有人事異動，原領隊牧野幸輝卸任，即日起由日本東北樂天金鷲隊社長森井誠之，擔任代理執行長，針對總教練人選做出回應。

樂天桃猿隊代理執行長森井誠之說：「日本台灣都有候選人，人數方面，因為洽談接觸中，有些不確定能否稱為候選人，因此不便公開。」森井執行長也坦言，桃猿選手待遇爭議從季初已經傳出，對於台日雙邊的溝通管道會再改進。一軍膳食、和二軍宿舍環境，都已實地視察，提出改善辦法。

樂天桃猿隊代理執行長森井誠之說：「菜色餐點方面會增加預算，也會多增加一家的餐飲的業者，讓選手們的選擇變得更多，二軍宿舍目前有3個搬遷地點，希望能先聽取選手意見，等選手實際看完，再做決定。」不只選手教練，傳出防護員奪冠獎金，僅有台幣5千元。森井也強調，所有的職員都是團隊非常重視的一部分。

樂天桃猿隊代理執行長森井誠之說：「我們承諾會有讓大家開心的數字。」冠軍獎金承諾會在12月進行發放，數字雖然無法公布，但希望讓所有人覺得辛勞是有獲得肯定的，針對爭議森井一一回覆。並且稍早前拜訪了中職會長蔡其昌，蔡其昌表示，談話中有感受到樂天對台灣球迷的重視。

