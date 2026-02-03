中職大巨蛋檔期惹議 假日場次減少、總數不會比去年少

台北大巨蛋檔期引發爭議，中職中信兄弟領隊日前透露，今年在大巨蛋的場次比過往少，尤其是假日檔期，受到其他「表演項目」競爭而縮水，引發球迷擔憂。聯盟方今（3）日表示，大巨蛋假日場次確實減少，但總場數不會比去年少。

台北大巨蛋啟用後，成為職棒賽事熱門場地，然而象隊領隊劉志威日前卻透露，今年想要在大巨蛋爭取更多主場比賽「恐怕比較艱難」，尤其是假日檔期受到其他表演項目競爭而縮水，只能從平日場去努力，對球團經營而言確實是一大挑戰。

此言論引發外界質疑，大巨蛋是為了辦演唱會，犧牲了職棒賽事的假日檔期。對此，北市體育局回應，去年大巨蛋體育賽事，占比超過八成 ，並重申依據合約，運動賽事舉辦比例必須維持在50%以上，目前遠雄與中職聯盟都會依照既定的原則進行協商，體育局會持續進行督導。

而中職秘書長楊清瓏表示，假日場次確實減少，但全年總場數不會比去年少。

